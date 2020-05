Ambra ammette: "Ero gelosa di Renga, è sempre stato desiderato"

Senza troppi giri di parole e con la schiettezza che la contraddistingue, Ambra Angiolini racconta a L’Intervista di Maurizio Costanzo i suoi attuali rapporti con Francesco Renga, rivelando un retroscena della loro lunga unione.

Legata al cantautore per ben nove anni, Ambra si è separata da Renga nel 2015: dalla loro relazione sono nati due figli, Jolanda e Leonardo, e, nonostante la fine dell’unione, i due hanno continuato a mantenere ottimi rapporti. Vicini di casa per scelta, l’attrice e il cantautore hanno deciso di vivere uno accanto all’altra per il bene dei figli. “È stato giusto continuare a vivere vicini, siamo riusciti a trovare la serenità anche se il primo momento è stato duro – aveva confidato lei a Verissimo - . Lui mi fa ancora divertire, e poi all’inizio lui mi ha anche chiesto se stessimo facendo la cosa giusta ”.

Il suo lungo rapporto con Renga, però, è stato contraddistinto da un sentimento perenne dovuto al successo del cantante tra le donne. “ Ero molto gelosa di lui. È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto ”, ha rivelato lei a Maurizio Costanzo. Oggi, tuttavia, il cuore di Ambra è legato all’allenatore Massimiliano Allegri, ma la loro è una relazione a distanza.

“ Io vivo con i miei figli a Brescia, Renga è il mio vicino di casa.Max vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia – ha spiegato lei - . Ci incontriamo in giro… Siamo itineranti che è anche il bello della nostra storia. Sono innamorata! ”. I due, dunque, vivono felicemente il rapporto a distanza e i sentimenti di Ambra per Allegri sono davvero molto forti.

Tra impegni familiari e lavorativi di entrambi, l’attrice e l’allenatore continuano ad essere innamoratissimi l’uno dell’altra, ma l’amore non è il solo ingrediente della vita di Ambra. Dopo aver presentato l’edizione 2020 del Primo Maggio, rivista e rivisitata a causa dell’emergenza coronavirus, la Angiolini non disdegna possibili lavori futuri nel ruolo di autrice.

“ Mi piace molto scrivere…Il Concerto del 1° Maggio sono riuscita a firmarlo come autrice e la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere nei titoli di testa ‘scritto da…’ con il mio nome…Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei… ", ha ammesso lei, che ha iniziato a muovere i primi passi in televisione a Non è la Rai, grazie all’intuizione di Gianni Boncompagni.