The American, ecco perché George Clooney mastica sempre una gomma

The american è il film che va in onda questa sera, in seconda serata, alle 23.56 su Rete 4. Tratto dal romanzo di Martin Booth dal titolo A very private gentileman, il film è diretto da Anton Corbijn. Come si legge su IMDB, all'inizio il film doveva intitolarsi Il Americano, con una forma scorretta della lingua e grammatica italiana. Si trattava di un modo per il regista di omaggiare l'Italia e, soprattutto, il genere del cosiddetto Spaghetti Western. Alla fine si scelse di andare avanti con il titolo The American, e il regista poté omaggiare il genere tanto amato facendo sì che durante una scena del film si vedesse in tv qualche spezzone di C'era una volta il West, il capolavoro di Sergio Leone.

The American, la trama

Jack (George Clooney) è un mercenario, un killer professionista che ha fatto della solitudine il suo tratto distintivo, così come del suo continuo vagabondare. Dopo una missione che si è conclusa in modo cruento e inaspettato, Jack ha capito di non voler più vivere quella vita e così avvisa il suo contatto Larry (Bruce Altman) che è disposto a portare a termine solo un altro lavoro, prima di andare in prepensionamento. L'uomo si ritira così nelle campagne abruzzesi, imparando di nuovo a godersi la vita in un contesto pacifico, sereno, dove la morte sembra non avere alcun posto. Questo idillio, però, viene interrotto quando Jack viene raggiunto dalla chiamata di un agente belga (Thekla Reuten) che lo incarica di costruite un'arma letale, con una potenza distruttiva senza eguali. Jack, che nel frattempo ha iniziato una relazione con una donna del posto (Violante Placido), non è sicuro di voler uscire allo scoperto e svolgere la sua ultima missione. Ma ha davvero scelta?

Perché George Clooney mastica sempre la gomma?

The american è stato girato nel borgo di Castel Del Monte, un centro che all'epoca contava 129 abitanti. Un numero che, stando al sito dell'Internet Movie Data Base, raddoppiò proprio durante le riprese, perché sembrava che tutti volessero assistere alla produzione di un film con un divo del calibro di George Clooney. Nella ricostruzione fatta dal sito, addirittura, l'attenzione della popolazione verso The american era tale che quando un membro del cast ebbe bisogno di un dentista d'urgenza fu costretto ad andare in una città vicina perché la segreteria del dentista di Castel Del Monte aveva fatto sapere a tutti i pazienti che il professionista dentale non sarebbe stato disponibile dal momento che doveva partecipare alle riprese del film.

Sembrava, dunque, che tutti volessero vedere da vicino George Clooney, star indiscussa del film e che, nel frattempo, era stato "costretto" dal regista a usare un sotterfugio per dare più tridimensionalità al personaggio. In molte scene di The American, infatti, si può vedere George Clooney masticare un chewing-gum. La scelta non fu un caso, ma era legata alla natura del personaggio di Jack che, nel ricostruire per sé un po' di serenità, non ha molti dialoghi e quindi non parla spesso. Il regista Anton Corijn temeva che, per questo motivo, il volto dell'attore di Hollywood risultasse troppo statico e inespressivo durante le riprese. Masticare una gomma ha così aiutato George Clooney a rendere espressivo e naturale il viso, senza dover per forza passare attraverso la recitazione di battute. Inoltre la gomma da masticare venne vista dal regista come un altro omaggio allo Spaghetti Western: nello specifico, secondo il sito dell'Internet Movie Data Base, si trattava di un riferimento ai personaggi di Clint Eastwood, spesso forti ma silenziosi, a cui veniva data un'ulteriore caratterizzazione grazie al sigaro che l'attore stringeva tra i denti.