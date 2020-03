Amici 19, Maria De Filippi blocca l'uscita degli album dei cantanti

Mentre gli studi televisivi si svuotano, i palinsesti delle reti nazionali vengono stravolti e le misure per rallentare il contagio sul territorio nazionale si fanno sempre più aspre, anche Maria De Filippi corre ai ripari. La fase del Serale di "Amici '19" è ormai nel pieno dello svolgimento e la sua messa in onda non sembra essere in discussione. Maria De Filippi e la produzione hanno comunque deciso di effettuare delle scelte drastiche in virtù delle nuove norme in vigore dopo lo scoppio dell’emergenza da coronavirus.

Con una nota ufficiale la conduttrice e tutto lo staff tecnico hanno comunicato di aver deciso di rinviare a data da destinarsi la pubblicazione degli album musicali dei quattro cantanti finalisti di Amici 19. Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo dovranno dunque attendere per far conoscere al grande pubblico il loro lavori. La pubblicazione degli album dei quattro giovani artisti era fissata per il prossimo 20 marzo con la conseguente girandola di promozioni in giro per gli store e i firma copie. Con una comunicazione a sorpresa la data, però, è stata annullata. " Amici, in accordo con le major discografiche e con le etichette indipendenti decide di spostare l'uscita fisica degli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo a data da destinarsi ", si legge nel testo del comunicato stampa della produzione pubblicato sul portale Fanpage.

La scelta arriva non solo per logiche di mercato ma anche come segno di rispetto per le misure adottate dal Governo al fine di rallentare e interrompere la diffusione del virus. " Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal Governo – si legge ancora nella nota - riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici ”.

La musica però non si ferma. Gli album dei talenti di "Amici di Maria De Filippi" non vedranno la luce fisicamente, almeno per il momento, ma molte canzoni e tracce saranno comunque fruibili in digitale e sulle piattaforme di streaming.