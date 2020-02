Al via il serale di Amici di Maria De Filippi

I dieci concorrenti che si contenderanno la vittoria della diciannovesima edizione del talent "Amici di Maria De Filippi" sono stati resi noti. I cantanti Nyv, Giulia, Gaia, Jacopo, Francesco, Martina e i ballerini Valentin, Nicolai, Javier e Talisa faranno il loro ingresso nello show serale a partire da venerdì 28 febbraio. Dopo mesi di scuola i migliori dieci allievi del reality targato Mediaset sono stati selezionati e ora si sfideranno per ottenere l'ambita vittoria del programma.

I concorrenti, che hanno conquistato il serale, hanno fatto il loro ingresso nella casetta che li ospiterà per le prossime settimane. Si tratta della prima novità di quest'anno. Il gruppo, infatti, non verrà diviso in squadre (Blu e Bianca) come nelle passate edizioni ma rimarrà un gruppo unico. I ragazzi in gara sosterranno sfide dirette nell’ambito della categoria di appartenenza, cantanti o ballerini, e il vincitore di ogni sfida verrà decretato dal pubblico tramite televoto. Questa sostanziale novità rispetto all'edizione passata dovrebbe comportare anche la scomparsa dei direttori artistici chiamati da Maria a guidare le squadre. L'unico direttore artistico sarà quello del programma, con la riconferma del coreografo Giuliano Peparini.

Per quanto riguarda la messa in onda del serale, il palinsesto è già chiaro. Amici di Maria De Filippi andrà in onda il venerdì sera per le prime quattro puntate poi, in concomitanza con l'inizio di "Ballando con le Stelle", sarà spostato come di consueto al sabato sera. A tenere banco nelle ultime ore sono i nomi dei personaggi famosi che andranno a formare la giuria presente in studio. Come anticipato dal Vicolo delle News e Spy Magazine sembra che ad Amici 2019 ci sarà una vera e propria rivoluzione in fatto di giudici fissi. Tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Al Bano e Romina Power e Vanessa Incontrada . Le novità più importanti saranno svelate nel corso della conferenza stampa ufficiale di "Amici di Maria De Filippi" in programma per domani, 26 febbraio, a Roma. Intanto, nelle ultime ore, le voci di una possibile partecipazione, in qualità di giudice, di Massimo Ranieri si fanno sempre più insistenti. A fare il suo nome in anteprima è Superguidatv che dà la partecipazione del cantautore per certa. Secondo la rivista Massimo Ranieri non potrà presenziare a tutte le puntate del serale, visto il suo tour ricco di impegni, ma sarà gradito ospite di Maria De Filippi in più occasioni.