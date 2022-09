Amici 2022, scelta la nuova classe di talenti

Le porte della scuola di Amici di Maria De Filippi si sono spalancate per i nuovi allievi. Tra ballerini e cantanti sono diciannove i banchi, che accoglieranno altrettanti studenti in quella che è già stata definita la stagione delle novità. Quest'anno, infatti, non ci saranno Veronica Peparini né Anna Pettinelli, due docenti storiche del programma, mentre è rientrata - dopo un anno di pausa - Arisa.

L'attenzione ora è però tutta sugli allievi, che si contenderanno il titolo finale ma non prima di avere vissuto un intenso anno di studi. I ballerini che sono stati ammessi alla scuola più famosa d'Italia sono Ramon, Rita e Gianmarco (selezionati dalla maestra Celentano), Manuel, Mattia, Asia e Samuel seguiti da Raimondo Todaro e infine Samu, Ludovica e Maddalena, nella squadra del nuovo professore Emanuel Lo. Maddalena è stata la prima miccia dello scontro tra Todaro e Emanuel, che hanno deciso di seguirla entrambi.

Per quanto riguarda invece il canto, i nuovi talenti hanno dato un gran da fare ai docenti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa. Molti sono stati contesi da più di un professore e alla fine i cantanti ammessi sono: NDG, Federica, Wax (che ha avuto una discussione con la De Filippi ai casting, per stessa ammissione della conduttrice), Piccolo G, Cricca, Andrea, Aaron, Niveo e Tommy Dali, che è stato selezionato da Rudy Zerbi. Proprio su quest'ultimo si è scatenata la prima polemica social legata ad Amici. Il cantante fiorentino è già noto, infatti, al pubblico per avere collaborato con Rkomi. Dali ha aperto alcuni concerti del rapper nella passata stagione e ha inciso un brano con Rkomi, contenuto nel suo album dei record "Taxi Driver", oltre ad avere inciso un suo brano con la produzione di Dj Shablo.

Durante la puntata domenicale, dove si sono alternati ospiti di spicco come Can Yaman, Pio e Amedeo, Beppe Vessicchio, Cristian De Sica e Leonardo Pieraccioni, il pubblico è però rimasto con il fiato sospeso per Mattia Zenzola, l'allievo che lo scorso anno fu costretto a eliminarsi dal programma a un passo dal Serale per un infortunio. Quest'anno il danzatore si è ripresentato e il banco sembra essere suo. Ma la conferma ufficiale arriverà solo durante il daytime di martedì 20 settembre.