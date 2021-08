"In coma per una crisi epilettica". La confessione del rapper di Amici

Aka7even, uno dei talenti usciti dall'ultima edizione di Amici, si gode il successo. "Loca", il brano lanciato nella scuola di Maria De Filippi, è uno dei brani più ascoltati e trasmessi in radio e ora la canzone è pronta a scalare le classifiche iberiche con la versione spagnola (cantata in duo con l'artista madrileno Robledo), che verrà rilasciata sulle piattaforme di musica online il 27 agosto. L'approdo ad Amici e l'ascesa nell'olimpo della musica italiana non sono stati però privi di difficoltà e il giovanissimo rapper lo ha raccontato nella sua ultima intervista.

Al Corriere della sera Aka7even ha svelato di aver rischiato la vita quando era un bambino, vittima di un grave attacco epilettico causato da un batterio, che lo ha ridotto in stato vegetativo per una settimana. Un momento drammatico per lui e per la sua famiglia che ha segnato la sua infanzia, ma non il suo spirito combattivo: " A 7 anni sono finito in coma per una crisi epilettica causata da un virus che aveva attaccato il cervelletto. Ci sono rimasto 7 giorni... credo per questo di avere 7 vite, come i gatti ". Un'encefalite acuta, di cui il rapper aveva parlato anche all'interno della scuola di Amici, che gli ha fatto rischiare la vita e serie menomazioni post traumatiche. " Dopo il coma è stato terribile - aveva raccontato nella scuola lo scorso maggio - il mio primo giorno di scuola tutti i miei amici mi deviavano, pensavano che potessi infettare. Da lì è partita la mia solitudine ".