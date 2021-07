"Arrogante, snobba i fan". Aka7even nella bufera

Tra i talenti usciti dalla scuola di Amici, Aka7even è sicuramente uno dei più seguiti e apprezzati dal giovane pubblico. Nelle ultime ore, però, il rapper di Vico Equense è finito al centro di pesanti accuse perché si sarebbe rifiutato di fare una foto con un giovane fan. La madre del piccolo ha accusato l'artista pubblicamente sui social network e la replica del talento di Amici non si è fatta attendere.

Luca Marzano, questo il vero nome del cantante ventenne, si è trovato suo malgrado al centro delle polemiche per un messaggio furioso inviato dalla madre di un suo fan alla blogger Deianira Marzano. L'opinionista televisiva ha deciso di pubblicarlo nelle storie del suo profilo Instagram senza prendere le parti di nessuno, ma la polemica si è subito innescata.

Nel messaggio la donna accusa Aka7even di aver snobbato suo figlio, che si era messo in coda fuori da un bar per fare un foto con il suo idolo e farsi fare un autografo. La madre del fan racconta che il rapper non era solo, ma in compagnia di una ragazza mora, poi lo accuse: " Lui è stato super arrogante, ha fatto tre foto con i fan scartando mio figlio e la ragazza rideva del fatto che io fossi in fila con mio figlio". Concludendo lo sfogo: "Gioventù di scostumati ".

Le parole della madre del giovane fan hanno fatto il giro del web in poche ore e la notizia è rimbalzata su tutti i siti di spettacolo. Impossibile per Aka7even ignorare l'attacco. Il rapper di Amici di Maria De Filippi prima ha risposto alle storie della Marzano negando l'accaduto, poi ha deciso di pubblicare un messaggio su Twitter, parlando della sua disponibilità: " Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene ". Il cinguettio - pubblicato sul suo account - ha ricevuto il consenso della sua fanbase, che lo ha sostenuto. In molti hanno pubblicato foto e commenti raccontando della disponibilità dimostrata dal cantante in altre occasioni e smentendo di fatto le accuse mosse dalla madre del piccolo fan.