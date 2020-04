Amici, Javier e Talisa si sono lasciati? La promessa del ballerino

Fresco vincitore della categoria "Ballo" Javier Rojas è uscito dalla scuola di Amici 19 con un vasto consenso sia di pubblico sia di critica. All’interno del talent il ballerino cuba non si è fatto notare solo per le sue doti artistiche, ma anche per la relazione instaurata con un’altra studentessa, la ballerina Talisa Ravagnani. Javier e Talisa sono riusciti ad approdare insieme al Serale e in casetta non sono mancati baci e attenzioni che hanno confermato la loro relazione. Con l’uscita dalla scuola di Talisa, però, la loro storia è entrata in un limbo dal futuro incerto.

Con l’uscita dal programma di Maria De Filippi si è aperta una nuova fase per i finalisti di Amici 19, costretti alla quarantena. Javier e Talisa non si sono potuti incontrare per capire se il loro amore è destinato a durare anche fuori dal programma. La coppia di ballerini, però, si è incontrata virtualmente grazie ai social network e con una diretta avvenuta nelle scorse ore su Instagram Javier e Talisa hanno confermato il loro interesse. Ma i due sono andati oltre. A parlare è stato soprattutto il cubano che, a sorpresa, si è sbilanciato: " Voglio con te una casa piena di Nutella e un cane" .