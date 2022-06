Ancora guai per Charlene: la principessa ha il Covid

Non c’è pace per Charlene. Dopo l’infezione otorinolaringoiatrica dello scorso anno, i mesi trascorsi in Sudafrica a curarsi, le 4 operazioni, la paura per le sue condizioni di salute, le voci su un presunto divorzio da Alberto II e un nuovo ricovero in Svizzera nel novembre 2021, ora la principessa ha un nuovo problema: il Covid.

Charlene contagiata durante il Gran Premio di F1?

La principessa Charlene è tornata nel Principato di Monaco il 12 marzo 2022. Da allora ha ripreso i suoi impegni pubblici, schivando abilmente tutte le voci su una presunta crisi con il principe Alberto. Abbiamo visto Sua Altezza Serenissima all’E Prix di Monaco, lo scorso 30 aprile, poi alla Fashion Week di Monaco il 24 maggio 2022 e, infine al Gran Premio di Formula 1, tenutosi il 28 e il 29 maggio 2022. Ora la principessa è costretta a fermarsi di nuovo, a causa del Covid. Una nota di Palazzo ha fatto sapere: “[Poiché la principessa] presentava alcuni sintomi [del Covid] è stata sottoposta al tampone, che è risultato positivo. In conformità con le regole in vigore la principessa Charlene osserverà un periodo di isolamento di diversi giorni. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni”.

Sembra che la moglie del principe Alberto abbia contratto il virus proprio durante il Gran Premio di Formula 1. I monegaschi, però, sarebbero preoccupati: temono che questo nuovo allontanamento della principessa possa riaccendere il gossip sulla crisi coniugale. Inoltre, cosa ben più importante, temono per la salute di Sua Altezza Serenissima, ancora molto fragile dopo l’infezione che l’ha colpita in Sudafrica. La stessa Charlene, durante la Monaco Fashion Week, aveva chiarito a Nice Matin: “[La mia salute] è ancora fragile e io non voglio andare troppo veloce. Il cammino è stato lungo, difficile e molto doloroso…”.

Infatti il 5 giugno 2022 la principessa avrebbe dovuto presenziare al Riviera Water Bike Challenge, i cui proventi saranno destinati alla sua fondazione. Charlene, però, aveva già annunciato che non avrebbe partecipato come concorrente alla gara (in passato lo aveva fatto, vincendo diverse volte). Il Coronavirus le ha impedito anche di godersi dal vivo la competizione.

Le parole di Alberto II

Forse per cercare di placare, ancora una volta, le continue voci di separazione, il principe Alberto si è esposto con nuove dichiarazioni al Journal de Dimanche, riportate dal People: “È stato un test specialmente per mia moglie, che ha sofferto enormemente e ha attraversato momenti difficili, lontana dalla sua famiglia. È stato un test anche per i nostri figli e per me. La principessa ci è mancata tanto. E naturalmente i pettegolezzi malevoli ci hanno ferito. Ma siamo stati in grado di rimanere uniti nonostante la distanza, ci siamo parlati spesso. Oggi Charlene è tornata con noi e questa è la cosa più bella che potesse accadere. Sta meglio, possiamo finalmente trascorrere del tempo insieme. È sollievo e una gioia per tutti noi”.