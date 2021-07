Andiamo a fare la guerra nel futuro. Dobbiamo salvare i nostri stessi figli

Difficile trovare oggi un film di genere sci-fi che non sia un sequel o un prequel, e che contenga un'idea originale. Fa eccezione The Tomorrow War, da ieri su Amazon Prime Video, con protagonista - diretto da Chris McKay - il guardiano della galassia Chris Pratt nei panni di un padre di famiglia che è costretto ad abbandonare moglie e figlia per andare a una guerra futura che si combatterà negli anni Cinquanta di questo secolo, e tentare così di salvare il presente. «È un film - dice Chris Pratt, che del film è anche produttore esecutivo - sul concetto di famiglia, su cosa una generazione deve all'altra, ma soprattutto è un film dal forte messaggio ambientalista. Amo il genere sci-fi. Questi film sono secondo me una grande opportunità per fare osservazioni sul mondo intorno a noi, in maniera indiretta, ma sempre convincente». Nella veste di produttore Pratt ha tratto ispirazione dal lavoro di un maestro dell'horror come John Carpenter, ma anche dai classici del genere fantascienza: «Terminator, Alien, Edge of Tomorrow, Looper sono i film ai quali ci siamo ispirati. Senza dimenticare tutti i film di Christopher Nolan. I viaggi nel tempo sono sempre un elemento intrigante, di grande fascino per me e per Chris McKay».

«Il progetto nasce dall'idea di lasciare ai nostri figli un mondo migliore. Non lo stiamo facendo ed è giunta l'ora di rendersene conto», dice il regista, che proviene dal mondo dell'animazione - ha diretto i due Lego Batman Movie - e che è al suo debutto in un film live action. I mostri alieni che Pratt e compagnia (nel cast ci sono anche Yvonne Strahovski, il premio Oscar J.K. Simmons e la star di Glow, Betty Gilpin) dovranno combattere sono infatti ibernati, coperti da una coltre di ghiaccio artico che con il riscaldamento globale si scioglierà, esponendo in un futuro prossimo l'intera umanità a un rischio mortale.

Yvonne Strahovski, che il pubblico televisivo ha conosciuto in serie di successo come Dexter e Handmaid's Tale, nel film è un ufficiale dell'esercito in lotta nella guerra futura, che chiama a combattere il padre di famiglia impersonato da Pratt. «Interpreto una donna determinata e testarda che decide di mettere da parte il suo passato per tentare di salvare il mondo e l'umanità», dice. Ci sono molte sorprese legate al personaggio di questa giovane combattente. Il film infatti è denso di colpi di scena e di legami fra il mondo di oggi e quello di domani che verranno svelati con il dipanarsi della trama.

J.K. Simmons appartiene al passato. Interpreta il padre del protagonista, anche lui un ex combattente che cerca di riallacciare i rapporti, ormai pessimi, con il figlio che ha abbandonato in tenera età. «Sono state proprio le tematiche famigliari e ambientali a convincermi a fare parte di questo progetto - dice l'attore, premiato con l'Oscar nel 2015, per Whiplash -. L'efficacia di questo film sta nel fatto che le persone che vanno alla guerra nel futuro lo fanno per salvare i loro stessi figli».

The Tomorrow War, girato prima della pandemia, è stato volutamente prodotto con il minimo apporto degli effetti speciali e in varie location, come i ghiacciai dell'Islanda, ma i mostri alieni sono frutto degli effetti digitali della postproduzione. «Già il mestiere dell'attore è imbarazzante - scherza Chris Pratt - quando poi reciti con il niente davanti, sembri un pazzo che gesticola e parla da solo».