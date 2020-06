Andrea Damante e Giulia De Lellis si sposano: lei ha detto "sì"

Passata la bufera e superata la prova della quarantena, Andrea Damante e Giulia De Lellis pare siano pronti per fare un altro grande passo: sposarsi.

Dopo una storia d’amore travagliata iniziata davanti alle telecamere di Uomini e Donne, una separazione turbolenta dovuta ai tradimenti di lui e l’inizio di nuove relazioni, il dj veronese e la influencer da quasi 5 milioni di follower si sono ritrovati. Nonostante abbiano tentato di mantenere segreta la riappacificazione, gli indizi seminati sui social non hanno lasciato dubbi e, durante il lockdwon, sono stati proprio la De Lellis e Damante a tenere vivo il gossip nostrano.

A distanza di qualche settimana dall’inizio della quarantena, quindi, Giulia e Andrea sono usciti allo scoperto decidendo di non nascondersi più agli occhi dei fan e dei paparazzi. Passati alla Fase 2, poi, hanno lasciato Pomezia per ritornare a Milano dove hanno iniziato una nuova vita insieme, ma questa volta in tre.

Già, perché la “famiglia De Lellis-Damante”, nelle ultime ore, si è allargata: in casa è arrivato un cucciolo di Spitz di Pomerania che i due hanno chiamato Tommaso Kowalski e che conta già migliaia di follower sul profilo Instagram che i suoi “genitori” gli hanno creato.

Ma l’arrivo dell’amico a quattro zampe non è l’unica novità. Secondo il settimanale Chi, infatti, Giulia De Lellis e Andrea Damante avrebbero grandi progetti per il futuro e, dopo la riappacificazione, pare siano tornati a sognare le nozze di cui, ai tempi di Uomini e Donne, avevano tanto parlato.

I sogni, però, pare si stiano concretizzando: Andrea avrebbe chiesto a Giulia di diventare sua moglie e la risposta pare sia stata un bel “sì”. “ Si fa sul serio. I Damellis, ovvero Andrea Damante e Giulia De Lellis, sono tornati sempre più innamorati. Chi ha scovato la coppia nella prima uscita dopo il lockdown dettato dell’emergenza Covid-19. Un’uscita che, però, non passa inosservata perché la coppia, dopo avere trascorso il lungo periodo di quarantena a casa di lei, a Pomezia, adesso ha scelto di convivere a Milano, a casa di Damante – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini - . E questa convivenza potrebbe presto allargare i loro orizzonti: i due non hanno mai smesso di amarsi, anche quando il loro amore li ha portati lontani, e ora il sogno si chiama nozze ”.