Andrea Damante insieme a Giulia de Lellis, poi cancella tutto

Nuova gaffe social per Andrea Damante: il dj veronese, ormai ritornato con la storica ex fidanzata Giulia De Lellis, ha commesso un errore mostrando in un video postato su Instagram proprio la influencer.

I due, che com’è noto a tutti sono ufficialmente ritornati insieme dopo un anno e mezzo dalla separazione, hanno deciso di non mostrarsi ancora ai propri follower. In tanti, infatti, attendevano una sorpresa con il video messaggio che Damante e la De Lellis hanno inviato a Verissimo lo scorso 11 aprile, ma neanche in quell’occasione la coppia si è mostrata insieme.

Per questo motivo, nei loro confronti sono piovute una serie di critiche tanto che, anche i fan più accaniti, li hanno accusati di voler fare business con il loro ritorno di fiamma. Andrea e Giulia, per il momento, hanno deciso di non replicare a queste illazioni e stanno felicemente proseguendo la loro quarantena in quel di Pomezia, a casa dei genitori della De Lellis.

Ma nelle ultime ore, Damante ha commesso una clamorosa gaffe: proponendo nelle sue Instagram story un video in cui mostra alcuni dei suoi pezzi musicali, ha spostato la camera indugiando sulla De Lellis che si muoveva a ritmo mentre era impegnata con il suo allenamento quotidiano. Il video, postato erroneamente sui social, è stato poi subito rimosso da Andrea, ma ormai il danno era stato fatto.

Gli internauti, che non perdono occasione di seguire attentamente e in maniera costante i movimenti social della coppia, hanno immediatamente condiviso su Instagram il video in cui Damante ufficializzava – qualora ce ne fosse bisogno – la sua quarantena con Giulia De Lellis e le immagini hanno immediatamente fatto il giro della rete.

Molti, però, non hanno ben compreso il motivo per il quale il dj veronese abbia deciso di cancellare il video postato per errore sul suo profilo Instagram. Ancora una volta, quindi, alcuni utenti del web si sono scagliati contro di loro accusandoli di “fanatismo” e di essere due “bambini viziati”.