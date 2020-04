Giulia De Lellis e Damante a Verissimo, i fan li attaccano: "È scorretto"

I Damellis ancora al centro del gossip e dei riflettori. La coppia "scoppiata" e poi riaccoppiata approda in televisione, ospite a Verissimo, per raccontare la loro quarantena, ma lo scoop che molti si attendevano non è arrivato. Nessuna ufficializzazione del loro ritorno di fiamma. I fan sono rimasti delusi non potendo vedere coronato il loro sogno di assistere all'apparizione pubblica dei Damellis insieme. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono intervenuti nel corso dell'ultima puntata del talk show condotto da Silvia Toffanin, ma rigorosamente separati. I due hanno fatto capolino nella trasmissione di Canale 5 con due videoclip, in osservanza alle preacuzioni per scongiurare il rischio da contagio per il coronavirus. Ma la soluzione tv non ha convinto affatto il pubblico, che sospetta che i due convivano sotto lo stesso tetto.

La conduttrice ha annunciato la messa in onda di due videomessaggi che hanno destato scalpore: protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Damante al centro della puntata di sabato 11 aprile di Verissimo. La coppia da molte settimane ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica e del gossip per via della loro reunion inaspettatta e della quarantena in comune in quel di Pomezia. Giulia De Lellis è apparsa in un videoclip a Verissimo e la influencer ha raccontato come sta trascorrendo le sue giornate di isolamento e la quarantena forzata in casa. Idem Andrea Damante: il dj ha registrato un video trasmesso poi dalla redazione del noto programma Mediaset in cui esterna le sue impressioni sulla sua esperienza personale in questa fase critica. Ma i fan attentissimi non si sono fatti sfuggire un dettaglio presente in entrambi i video della coppia vip: lo sfondo è identico a quello che campeggia nelle Stories IG che quotidianamente la De Lellis posta dalla sua abitazione privata.

De Lellis e Damante raccontano a Verissimo la loro quarantena

Nonostante la riservatezza dei Damellis sulla loro storia rivivificata, i videoclip trasmessi nel talk della Toffanin fugano ogni dubbio sul fatto che i due ex volti di Uomini e Donne siano nuovamente in love. A Verissimo ha esordito la De Lellis che nel suo videoclip ha parlato a cuore aperto del suo isolamento domiciliare: " Vi parlo dalla casa dei miei genitori a Roma. È qui che sto passando la mia quarantena e, nonostante tutto, sto cercando di vedere il bello nel brutto. Mi sto godendo la mia famiglia, che avevo un po' perso per i troppi impegni. Ho preso un periodo di distanza dai social e questo detox mi ha fatto bene. Sto recuperando degli affetti che avevo messo da parte, mi sto dedicando a nuove cose. Penso che poi verrò lì a raccontarvi tutto ". Nel videomessaggio la bella influencer decanta il suo monologo in una zona della casa familiare a moltissimi fan dell'autrice de "Le corna stanno bene su tutto". L'indizio ha fatto rizzare le antenne del pubblico che ha voluto vederci chiaro.

E poco dopo a Verissimo ecco avvenire un deja vu: il dj veronese comunica il suo messaggio ai fan dallo stesso terrazzino. Ma l'ex Tronista era solo soletto in quel frangente. Le parole accorate di Andrea Damente: " Ciao Silvia, ciao Verissimo! Mi trovo a Roma e sono in piacevolissima compagnia. Sono in casa ma nei migliori dei modi. Sto cercando di far passare il tempo, erano anni che giravo, ero ogni giorno su un aereo. Non è stato facile fermarmi, ma devo ammettere che ho riscoperto qualcosa che prima non avevo voglia di riscoprire, di approfondire. Non è stato facile, ma ora ho una mia routine. Quello che vi consiglio è di ritrovare l’equilibrio, per affrontare questo momento ". Appena udito il messaggio tv dei Damellis i fan della coppia si sono piombati indignati sui social per commentare con sarcasmo e veemenza le affermazioni dei due a Verissimo. Pioggia di commenti su Tweeter: " Ma Andrea Damante è sullo stesso terrazzino di Giulia De Lellis ", un altro follower: " Andrea perché non hai ripreso Giulia, ormai abbiamo capito che siete insieme ". Ecco che alcuni fan furiosi manifestano la loro contrarietà rispetto alla scelta tv di De Lellis e Damante. " E' scorretto, abbiamo guardato Verissimo per aspettare la dichiarazione in esclusiva dei Damellis, invece solo due videomessaggi da venti secondi ".

Anche se indirettamente il pubblico ha ben inteso che Andrea Damante si trovi a Roma e stia vivendo la quarantena nel migliore di modi, accanto al suo amore ritrovato, Giulia De Lellis. I telespettatori, pur non avendo assistito alla dichiarazione ufficiale della loro reunion, notando il dettaglio del medesimo terrazzino presente nei due videoclip degli amanti deducono la realtà degli eventi. Pur comparendo divisi nel videomessaggio a Verissimo, è palese che lo sfondo è quello dell'abitazione di Pomezia della De Lellis. Per i fan è una vera caccia all'indizo rivelatore del giorno per poter capire quello che già sanno, ovvero, che i due si godono felici, innamorati, questo momento triste, ma per loro di rinascita di un amore.