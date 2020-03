Andrea Damante saluta Giulia De Lellis durante una diretta su Instagram

Solo poche ore fa, Giulia De Lellis confermava ufficialmente la crisi con Andrea Iannone e, un saluto social di Andrea Damante alla sua ex fidanzata è bastato per tornare a far sognare ad occhi aperti i fan della coppia di Uomini e Donne.

Dopo settimane di silenzio e di continui rumors sulla presunta crisi con il motociclista, Giulia è stata costretta a rompere il silenzio ammettendo di essere in un “momento delicato” con il suo – forse ex – fidanzato. La influencer, però, ha chiesto rispetto per questa situazione e ha scelto di non approfondire le questioni riguardanti la sua vita sentimentale.

Le dichiarazioni della De Lellis, come prevedibile, hanno fatto il giro della rete e i fan non hanno esitato a rivolgere alcune domande “piccanti” ad Andrea Damante durante una sua diretta su Instagram con Tommaso Zorzi. Lo youtuber, che nelle ore precedenti aveva ospitato sul suo profilo proprio Giulia, ha scelto di intrattenere i suoi follower insieme al dj veronese che, dopo la conferma della crisi tra la sua ex e Andrea Iannone, è stato subissato di domande riguardanti le ipotesi di riavvicinamento con Giulia.

Se durante tutta la diretta Instagram ha fatto finta di ignorare i quesiti dei più curiosi, al momento dei saluti si è lasciato scappare alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. “ Stavo leggendo i commenti – ha notato Damante con sorriso sornione - . C’è sempre lo stesso commento ”. “ Sì, ho notato anche io che ce n’è uno più degli altri ”, gli ha fatto eco Tommaso Zorzi. E Andrea, quindi, non ha perso occasione per aggiungere: “ C’è sempre un commento...che salutiamo comunque! ”.

“ Beh, certo che la salutiamo – ha continuato Zorzi, mentre a conclusione della diretta social con lo youtuber Andrea si divertiva a ribadire tutti i suoi saluti a coloro che lo aveva seguito servendo a Tommaso l’ultima battuta - . E salutiamo soprattutto Giulia! ”.

I commenti e le battute sarcastiche dell’ex tronista non sono sfuggite ai fan più attenti che, proprio nelle ultime ore, hanno iniziato ad ipotizzare che il riavvicinamento tra la De Lellis e Damante sia effettivamente in corso. Molti, infatti, sono pronti a giurare che, terminata la burrasca, Giulia e Andrea torneranno a fare il loro debutto insieme.