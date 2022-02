Andrea Nicole e Ciprian: "Noi, sequestrati dalla gendarmeria francese"

Brutta disavventura a Parigi per Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. La coppia che si è formata a Uomini e Donne questo inverno ha raccontato su Instagram di essere stata sequestrata dalla gendarmeria francese assieme ai no vax e ai gilet gialli. Tutto è nato da un equivoco che li ha tenuti col fiato sospeso per diverso tempo. A raccontare su Istangram i terribili momenti vissuti è stata l’ex tronista con una storia.

I due ragazzi si trovano a Parigi da qualche giorno per trascorrere dei momenti di relax assieme. La capitale francese, che rappresenta la città dell’amore, nella giornata di San Valentino diviene la meta più gettonata dai vip e dagli influencer. E anche i due giovani innamorati,dopo aver avuto il tanto desiderato finale con petali di rose nello studio di Uomini e Donne e le scuse di Maria De Filippi hanno voluto vivere un momento magico da condividere con i loro seguaci. Peccato che a rovinare la magia è stato un terribile equivoco. La coppia, ignara della manifestazione dei “Convogli della libertà” che tentavano di entrare a Parigi, si è ritrovata all’improvviso travolta nelle proteste dei no vax, dei gilet gialli e degli anti-Macron. I manifestanti sono riusciti a raggiungere l’Arc de Triomphe e da lì sono nati gli scontri con circa 7.200 uomini in divisa tra poliziotti e gendarmi. Lacrimogeni da una parte e molotov dall’altra. Un vero e proprio caos che ha generato momenti di alta tensione e paura tra i turisti. Nel corso degli scontri, l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono stati trattenuti dalla gendarmeria perché scambiati per manifestanti. Momenti di sconforto raccontati con poche ma efficaci parole da Andrea Nicole su Instagram: “ Tremo ancora al pensiero che noi eravamo lì sequestrati dalla gendarmeria, a cercare un riparo dalle loro spinte e gas lacrimogeni. Senza conoscerne neanche il motivo”. Sullo sfondo un’immagine della manifestazione. La polizia ha riconosciuto l’errore solo in un momento successivo e li ha lasciati liberi.

Adesso la coppia continua a godersi il meritato relax all’insegna dell’amore. Ora possono contare finalmente anche sull’approvazione di Maria De Filippi dopo l’uscita turbolenta dalla trasmissione lo scorso mese di dicembre. Quello che doveva essere infatti il giorno della scelta, sigillato dai petali di rosa che piovono dall’alto dello studio di Uomini e Donne, si era trasformato in un lancio di accuse alla coppia: i due giovani sottraendosi dal regolamento della trasmissione,avevano deciso di passare una notte di passione senza avvisare la redazione e raccontando solo dopo quanto fosse accaduto tra loro. Per molti, soprattutto per Tina Cipollari e Gianni Sperti, Andrea Nicole e Ciprian avevano una relazione in segreto già da tempo. Poi, qualche giorno fa, la coppia è stata invitata in studio e ha ricevuto le scuse dalla padrona di casa.