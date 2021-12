"Str... e disonesti": la scelta di Andrea Nicole è uno "scandalo"

Niente petali rossi per Andrea Nicole Conte. La scelta della tronista sarebbe avvenuta a telecamere spente e - a quanto pare - di nascosto dalla redazione. L'indiscrezione su quanto gli spettatori vedranno nel corso delle prossime puntate è iniziata a circolare sul web nelle scorse ore e sta facendo molto discutere.

Le anticipazioni emerse dall'ultima registrazione di Uomini e donne parlano di una scelta avvenuta fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi all'insaputa della produzione. " Lui ha bussato alla porta di casa sua senza la redazione - riporta il sito Isa & Chia - Lei lo ha fatto entrare. Hanno passato la notte insieme. Nessuno ha avvisato la redazione ". Durante l'ultima registrazione in studio Andrea Nicole e Ciprian sarebbero arrivati insieme per raccontare quanto accaduto tra loro e riferire il loro desiderio di volere uscire insieme dal programma.

Gli applausi del pubblico presente non avrebbero però stemperato il clima teso all'interno dello studio. La confessione avrebbe scatenato, infatti, la reazione rabbiosa di Gianni Sperti, che si sarebbe duramente scagliato contro Andrea Nicole e Ciprian: " Gianni ha iniziato a insultare sia lei che Ciprian in modo molto forte. Ha detto che sono stati due stronzi, disonesti e che hanno preso per il culo tutti. Gianni ha detto che credeva molto in Andrea Nicole e che ci è rimasto di merda ".

Andrea Nicole sarebbe finita in lacrime per le accuse, mentre Ciprian avrebbe raccontato di avere scoperto dove abitasse la tronista grazie all'esterna dell'albero di Natale, nella quale si sarebbe abbassato la benda per capire in che zona si trovasse. In studio si sarebbe scatenato il putiferio con Tina e Gianni sempre più convinti che i due fossero in contatto da tempo - cosa proibita nel programma - e che della "tresca" fosse a conoscenza anche l'altra tronista, Roberta. " Gianni e Tina hanno continuato a massacrarli - riporta ancora il sito - 'Stronzi', 'disonesti', 'fasulli', gli hanno detto di tutto ".