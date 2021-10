Bacio tra Andrea Nicole e Ciprian. Imbarazzo in studio: "La lingua non..."

Dopo quattro esterne è scattata la passione tra Andrea Nicole e Ciprian. Durante l'ultima uscita insieme la tronista e il corteggiatore si sono baciati e in studio l'imbarazzo nel raccontare quanto accaduto tra loro è stato forte, tanto da costringere Maria De Filippi a intervenire.

L'esperienza televisiva della prima tronista trans della storia di Uomini e donne sta entrando nel vivo. La conoscenza tra Andrea Nicole e i suoi tre corteggiatori - Gabrio, Ciprian e Alessandro - sta procedendo a passo svelto e nell'ultima puntata del dating show di Canale 5 c'è stato un colpo di scena. La 29enne milanese si è lasciata travolgere dalla passione con Ciprian, il giovane romano di origini russe, con il quale si è scambiata un lungo bacio. Il racconto di quanto accaduto tra loro nell'ultima esterna, però, ha imbarazzato non poco la tronista.

Nel corso dell'ultima puntata sono andate in onda le immagini dell'uscita di Andrea Nicole e Ciprian. Quest'ultimo ha manifestato più volte il suo interesse per lei, anche dal punto di vista fisico: " Quando mi avvicino a te non riesco a tenere le mani a posto ". Così la tronista ha chiesto alla redazione di poter avere cinque minuti da sola con lui a telecamere spente. Il filmato dell'esterna si è interrotto, ma cosa fosse successo tra loro è stato subito chiaro.

" Sono imbarazzata, non sono abituata a mostrare questo lato di me ", ha confessato Andrea Nicole alla conduttrice, svelando di avere baciato Ciprian. Il racconto del bacio è spettato al corteggiatore, entrato in studio subito dopo il video dell'esterna: " È stato veramente bello perché è stato sentito, perché non me lo aspettavo che avresti chiuso le telecamere. Molto dolce, tanto, e ho sentito da parte mia la passione. Forse tu ti sei un po' trattenuta ".