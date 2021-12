Uomini e donne, bufera su Andrea Nicole: "D'accordo con Ciprian, vi vedevate in segreto"

La "scelta" di Andrea Nicole, la prima tronista trans della storia di Uomini e donne, è andata in onda nelle scorse ore. Dai rumor emersi di recente, il pubblico aveva già scoperto che la tronista ha deciso di abbandonare il programma con il corteggiatore Ciprian. Ma a sorprendere è stata la modalità della scelta, avvenuta di nascosto dalla redazione e il dubbio che la coppia fosse d'accordo da tempo è iniziato a circolare con insistenza.

Maria De Filippi ha introdotto la coppia in studio, spiegando al pubblico e all'altro corteggiatore, Alessandro, che di quanto accaduto erano all'oscuro sia lei sia la redazione. "Lo abbiamo scoperto stamani" , ha esordito la conduttrice, passando la parola ad Andrea Nicole, che ha iniziato scusandosi con Alessandro: " Mi scuso per le modalità. Ciprian ieri sera ha bussato alla mia porta. Mi sono accorta che la redazione non c'era e sono andata nel panico. Non ho chiamato la redazione e abbiamo passato la notte insieme ".

Il tentativo di discolparsi non l'ha però messa al riparo dalle pesanti critiche, che sono piovute una dietro l'altra. La coppia è stata accusa di esse falsa e disonesta e il più colpito, sin da subito, è apparso Gianni Sperti, letteralmente fuori di sé: " Avete fatto bene a scegliervi, siete due falsi. Io credevo in te e nel tuo percorso. Sei disonesta e presuntuosa, hai schiaffeggiato la redazione con il tuo gesto. La notte con Ciprian l'hai gestita da sola però ".

La coppia è stata bersagliata di critiche e il dubbio che i due fossero d'accordo da tempo è iniziato a serpeggiare. " Voi eravate d'accordo, vi vedevate in segreto - ha gridato Tina Cipollari - qualcosa deve essere andato storto e siete usciti allo scoperto. Siete delle brutte persone e brutti esempi". Un'accusa alimentata anche dalle parole di Gianni : "Chissà da quanto tempo vi vedevate di nascosto dalla Redazione tu e Ciprian ".