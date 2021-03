"Sono il demente del vaccino". ​Così Scanzi replica agli attacchi

Andrea Scanzi non ci sta a subire passivamente la polemica sorta sulla sua vaccinazione come riservista della Regione Toscana e ieri è stato ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca per spiegare le sue ragioni e ribadire la sua posizione. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano era in collegamento con il programma di Rai Tre e qui ha fatto la cronistoria degli eventi che l'hanno portato a ricevere la dose di AstraZeneca.

A fronte delle critiche che l'hanno travolto, giunte anche da alcune voci amiche come Peter Gomez e Selvaggia Lucarelli, Andrea Scanzi ha rivendicato la paternità della notizia. È stato lui in prima persona, infatti, a informare il suo nutrito stuolo di seguaci: " La notizia l'ho data io su Facebook davanti a 2milioni e 100mila persone. Quindi, se io sono il furbetto del vaccino, sono il demente del vaccino ". Proprio su questo passaggio, poche ore prima il suo collega e direttore de Ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, in collegamento su La7 aveva fatto un appunto ad Andrea Scanzi: " Se lo ha fatto vuol dire che ne aveva il diritto. Ma questa necessità di pensare di essere egli stesso una notizia è una cosa sbagliata. Non c'era nessun bisogno di comunicarlo sui social ".

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano con Bianca Berlinguer ha ulteriormente sottolineato di essersi mosso nel pieno rispetto della legge e di quanto concesso dalla Regione Toscana, con quello che lui continua a considerare come un gesto di pubblica utilità. " Ho rispettato le regole, ho fatto una cosa che sembrava anche bella per gli italiani, nel senso 'non abbiate paura'. Nella diretta Facebook ho detto 'Gli italiani dovrebbero ringraziarmi'. Non sono pazzo, intendevo dire che per esempio ad Arezzo, quando la lista dei panchinari è diventata online dal giorno successivo, anche grazie al mio esempio, e in poche ore si sono iscritte 6mila persone... Ecco, quelle 6mila persone un grazie me lo potrebbero dire ".