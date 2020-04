Angela Nasti ha violato la quarantena per tornare da Kevin Bonifazi?

Alcuni indizi seminati sui social da Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e sorella della nota influencer Chiara, farebbero pensare che la ragazza abbia violato le restrizioni della quarantena per amore.

Angela, che già alla fine del suo percorso sulla poltrona rossa di Canale 5 fece discutere per un fidanzamento lampo con l’ex corteggiatore Alessio Campoli, potrebbe aver infranto il regolamento vigente da quando è scattata l’emergenza coronavirus per cercare di riappacificarsi con il calciatore Kevin Bonifazi.

I due, che si sono fidanzati poco dopo la rottura tra la Nasti e Campoli, hanno trascorso insieme tutta l’estate e sembrava che il loro amore procedesse a gonfie vele. Finiti al centro di una polemica sollevata dai fan di Uomini e Donne che accusavano Angela di aver preso in giro la trasmissione perché interessata da tempo allo sportivo, hanno sempre preferito evitare qualunque tipo di replica sperando che ogni illazione sul loro conto finisse nel dimenticatoio.

Dopo un periodo felice, però, è iniziata la crisi che ha portato la coppia a separarsi: lei ha continuato la sua vita in quel di Napoli, mentre lui ha avuto una reazione del tutto inspettata. Kevin Bonifazi, infatti, dopo la rottura con Angela, è sparito dai social scegliendo di cancellare il suo profilo Instagram e facendo perdere ogni traccia di sé.

Nelle ultime ore, però, un dettaglio non è passato inosservato ai fan e come riportato da VeryInutilPeople, la Nasti potrebbe aver violato la quarantena correndo dal suo (forse non più ex) fidanzato. I dettagli sparsi da lei sui social farebbero pensare che Angela stia trascorrendo il periodo di clausura forzata nella villa di Rieti dal fidanzato Kevin.

A confermare le tesi degli utenti de web ci sarebbe una foto postata dalla ragazza in cui si nota un dettaglio (forse inconfondibile): alle spalle di Angela appare un muro di pietre che sarebbe lo stesso mostrato nelle Instagram story della cognata di Bonifazi. Un indizio che potrebbe confermare i rumors iniziati a circolare sul web e che, quindi, farebbe pensare ad un riavvicinamento tra la giovane influencer e lo sportivo di Serie A. Per il momento Angela non ha commentato il gossip.