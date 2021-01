Perché è scoppiata la bufera al Gf per questo pappagallo nella casa

Alda D'Eusanio è già al centro delle polemiche e non è ancora entrata nella casa del Grande Fratello Vip. A farla finire nel mirino della associazioni animaliste è stata la scelta di portare con sé, nel reality, il suo amato pappagallo Giorgio. Una decisione dettata dall'affetto che però potrebbe avere serie conseguenze per la salute del pennuto che, sotto i riflettori e in un ambiente nuovo, potrebbe subire un forte stress, denunciano gli animalisti.

La sensibilità di un pappagallo è paragonabile a quella di bambino con problematiche di spettro di autismo, senza nulla togliere ad entrambi -

Il piccolo pennuto vive di emozioni e abitudini routinarie: la sua comfort zone è la ripetizione della quotidianità che ha col suo proprietario non è corretto sconvolgere i suoi ritmi, le manifestazioni psicologiche di un pappagallo stressato potrebbero portarlo a gravi patologie e conseguenze per la sua stessa vita

Non una molte associazioni insi sono schierate contro l'ingresso di Giorgio al Grande Fratello Vip. Alda D'Eusanio varcherà la porta rossa nelle prossime ore, ma a destare preoccupazione è soprattutto l'arrivo del pappagallo. "ha spiegato la veterinaria Franca Ciani al quotidiano Libero -".

Il popolo dei social network è già in rivolta e gli animalisti hanno lanciato una serie di appelli per scongiurare l'ingresso di Giorgio al Gf Vip. Prima tra tutti l'Aidaa (Associazione italiana Difesa animali e ambiente) che ha intimato ad Alda D'Eusanio di ripensare alla sua volontà di partecipare al reality in coppia con il pennuto " perché sarebbe per quel pappagallo un'esperienza drammatica ". L'Associazione, per sostenere la sua tesi contraria, ha scritto un'accorata lettera anche al conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, amante degli animali.

Intanto la D'Eusanio è pronta a fare il suo ingresso con l'adorato animale. Alla vigilia della partecipazione aveva detto: " Entro dalla porta rossa solo con il mio amato pappagallo. Era pelle e ossa quando l'ho visto in un negozio di animali, il venditore mi ha spiegato che pativa un lutto, era depresso e non mangiava più. Non lo lascio ". Stasera i telespettatori vedranno se la decisione sarà rispettata o avranno vinto gli animalisti. Una cosa è certa, sarebbe la prima volta che un animale varca la porta rossa del reality.