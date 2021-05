"Gli errori...". La Tatangelo rompe il silenzio su D'Alessio

Era il marzo 2020, poco prima dello lockdown, e Anna Tatangelo annunciava la fine della storia d'amore con il compagno Gigi D'Alessio. Una relazione arrivata al capolinea dopo quindici anni di intesa e mille rumor e pettegolezzi. Da quel giorno nessuno dei due ha mai svelato veramente cosa li abbia portati alla rottura. Nelle interviste la coppia ha sempre mantenuto un profilo basso, motivando l'allontanamento come una scelta comune ma sofferta. Oggi, a distanza di oltre un anno, Anna Tatangelo ha rotto il silenzio ed a Verissimo ha parlato a cuore aperto di quel doloroso momento.

Un epilogo frutto di tira e molla, errori e sbagli che la cantante di Sora ha ammesso senza riserve nel salotto di Silvia Toffanin: " Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera. Sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo ".

Per me è stata una storia importantissima. Rimane la consapevolezza di averci provato c'è stata la fase del fallimento, soprattutto quando ci sono in mezzo dei figli, ma la vita va avanti. Oggi siamo sereni

Nell'intervista che andrà in onda nella puntata didel primo maggio, Anna Tatangelo ha poi svelato di aver lottato per portare avanti la loro relazione. Senza successo: "".