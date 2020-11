Anna Tatangelo scoppia in lacrime in tv. La Hunziker costretta a intervenire

La prima puntata di All Together Now, lo show canoro di Canale 5, ha regalato tante emozioni e qualche fuori programma. Come quello che ha visto protagonista uno dei giudici, Anna Tatangelo, che al termine di un'esibizione è scoppiata in lacrime. A commuovere la cantante di Sora non è stata la performance della giovane ragazza sul palco quanto la storia familiare di quest'ultima, che ha fatto riemergere dolorosi ricordi.

La puntata di All Together Now - tornato in prima serata su Canale 5 alla sua seconda stagione - stava entrando nel pieno delle esibizioni quando sul palco è arrivata la concorrente Beatrice. La 29enne, dopo essersi presentata, non ha nascosto il suo desiderio di riuscire a vincere il montepremi finale per poter regalare un sogno a sua madre. La ragazza ha raccontato di aver deciso di partecipare a All Together Now per provare a vincere e portare finalmente la madre, che negli ultimi due anni ha combattuto una brutta malattia, in Perù luogo da lei tanto amato.

È bello poter ripagare dei sacrifici fatti un genitore

Anna è molto emozionata, non entriamo nei dettagli, ma questa storia l'ha davvero toccata da vicino

Al momento del giudizio, però, Anna Tatangelo è stata sopraffatta dalla commozione. "", ha detto la cantante di Sora poco prima di scoppiare in lacrime. La Tatangelo non è riuscita a proseguire e tra i singhiozzi e lo sguardo nascosto dalla mano ha interrotto il suo discorso. È dovuta intervenireper spiegare la situazione e rassicurare i telespettatori: "".

Molti hanno pensato che si trattasse semplicemente di un momento di commozione come tanti, in verità dietro le lacrime di Anna Tatangelo c'è il dramma vissuto da sua madre e i sacrifici fatti da quest'ultima e il padre per permettere all'artista di seguire il suo sogno nella musica. La signora Palmira ha lottato per alcuni anni contro un brutto male, lo stesso della madre della giovane e talentuosa concorrente. Rivivere da vicino quei sentimenti di dolore e impotenza, che una figlia ha quando un genitore sta male e soffre, l'hanno riportata indietro con la memoria e il suo pianto è stato quasi liberatorio.