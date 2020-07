"L'ho baciata", Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia. Poi si pente: "Che disastro"

Colpo di scena a Temptation Island. Pietro Delle Piane non ha resistito alla tentazione e si è lasciato andare a un bacio appassionato con la single Beatrice. Distrutta Antonella Elia che, dopo aver visto le immagini durante il falò, si è abbandonata a un pianto disperato tra le braccia di Manila Nazzaro.

La quarta puntata del reality dei sentimenti si è aperta con le inattese evoluzioni della coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Dopo una cena fatta di chiacchiere e confessioni, Pietro e la single Beatrice si sono appartati all'interno della villetta nel villaggio dei fidanzati. Pensando di essere al riparo dalle telecamere (ma non dai microfoni) i due si sono baciati. Sono stati i rumori di sottofondo - e l'ammissione fatta poco dopo dal fidanzato della Elia - a chiarire quanto accaduto tra i due.

Il filmato non poteva non essere protagonista dell'atteso falò delle fidanzate, dove Antonella Elia si è trovata ad assistere a immagini scioccanti. Dopo il bacio (che le telecamere nella villetta non hanno ripreso) è Pietro a confessare tutto a Lorenzo: " L'ho baciata ". Scatenando la reazione stupita del calciatore: " Che ca**o ha fatto? ". Antonella Elia è apparsa sempre più sbigottita dalle dichiarazioni che il fidanzato ha fatto a Lorenzo poco dopo aver baciato la single. L'attore, infatti, si è mostrato preoccupato di esser stato ripreso dalle telecamere e chiede aiuto a Lorenzo: " Vorrei avere la tranquillità di questa zona d'ombra. Guarda anche tu. Analizziamo. Che disastro! ". Mentre il calciatore ha scherzato: " Si chiamano ormoni, calmati, vatti a fare una doccia fredda ". I due sembrano parlare in codice, ma si capisce chiaramente che Delle Piane vorrebbe la conferma da Amoruso sul fatto che le telecamere non abbiano potuto riprendere quanto accaduto con Beatrice.