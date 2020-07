Ansia dopo il tumore al cervello. "Francesco non segue le terapie"

C'è una convivenza nell'immediato futuro di Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. Ma mentre l'estate regala progetti importanti a una delle coppie più chiacchierate del web, l'ansia e la paura per la salute del personal trainer prendono il sopravvento. In una recente intervista, infatti, Antonella Fiordelisi si è detta estremamente preoccupata per il compagno che, dopo il tumore al cervello, non si starebbe prendendo cura di sé.

La coppia, dopo un momento di crisi vissuto la scorsa estate, si gode la ritrovata armonia nella splendida cornice della costiera amalfitana. Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza a Positano, in compagnia di Giulia Cavaglia e Francesco Sole. Dalle limpide acque del mar Tirreno, però, stanno riemergendo paure e preoccupazioni legate alla salute di "Lenticchio". L'ex protagonista di Temptation Island lo scorso gennaio aveva scoperto di avere un tumore al cervello, poi sconfitto dopo un'operazione chirurgica importante e le conseguenti cure mediche. Oggi, però, i timori di una ricaduta preoccupano la Fiordelisi che, con Chiofalo, è pronta a fare un passo importante: la convivenza.

In una lettera scritta e inviata al settimanale Di Più Antonella Fiordelisi ha confessato tutti i suoi timori per la salute di Francesco Chiofalo che, nell'ultimo anno, avrebbe interrotto visite di controllo e terapie legate al tumore al cervello. La bella influencer salernitana ha dedicato al fidanzato una lunga e accorata lettera per chiedergli di pensare alla sua salute: " Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che ti danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo ".