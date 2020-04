Antonella Mosetti ancora contro la Elia: "È pazza, dopo una lite si tirò i capelli”

Ai tempi di Non è la Rai Antonella Mosetti e Antonella Elia erano tra le showgiril più amate del programma, ma ad oggi i rapporti tra loro pare non siano idilliaci.

In un’altra occasione, infatti, la Mosetti si espresse con parole al vetriolo contro la Elia, ritenendo che fosse una donna da curare in un centro di igiene mentale a causa delle sue continue intemperanze e cambi di umore. “ La Elia, ragazzi, va curata proprio pesantemente in un centro di igiene mentale. Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione, così. Cioè, io boh! ...Una pazza! ”, aveva tuonato la ex concorrente del Gf Vip sui social dopo la lite tra la Elia e Patrick Ray Pugliese.

E, ancora una volta, Antonella Mosetti non ha perso occasione per scagliarsi contro la ex collega di Non è la Rai. Negli ultimi giorni, intervistata da Heaven News, non ha esitato ad esprimersi con giudizi forti nei confronti della Elia, tornando a sostenere che sia una persona da curare in un centro di igiene mentale. " È pazza totale! – ha ribadito la Mosetti - . Non è cattiva, non è scema: è proprio pazza! ”.

“ Dovrebbe, secondo me, essere aiutata in un centro di igiene mentale, lo dico da anni. È anche una manesca, quindi è proprio pericolosa – ha sottolineato ancora la Mosetti, riportano un episodio al quale ha assistito molti anni fa e che, a suo dire, confermerebbe le sue tesi - . A Roma Nord ebbe uno screzio con un signore più grande di lei ed iniziò a urlare e a fare finta di tirarsi i capelli ”.

Delle dichiarazioni della Mosetti sul suo conto, la Elia non è mai stata messa al corrente da Alfonso Signorini ma, non appena il Grande Fratello Vip si concluderà, Antonella potrebbe ascoltare le parole della sua ex collega di Non è la Rai e decidere di replicare a suo modo.