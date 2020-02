Antonio Zequila ritorna sul flirt con la Volpe: "Chiarirò a costo di essere inelegante"

Non ci sta Antonio Zequila a passare da bugiardo. E durante un confronto con Antonella Elia, Zequila ha ribadito quanto accaduto con Adriana Volpe: tra loro, dunque, pare non esserci stato solo un caffè.

Attaccato dalla conduttrice durante l’ultima diretta in prima serata con il Grande Fratello Vip, Zequila, che aveva lasciato intendere di aver avuto una liaison con la Volpe quando lei era ancora agli esordi della carriera, è stato costretto a ritrattare spiegando a Signorini che tra loro ci fu solo un caffè. La situazione, dunque, sembrava essere chiarita una volta per tutte, ma nelle ultime ore Antonio Zequila ha ritrattato ancora una volta tornando a ribadire che c’è stato dell’altro con l’ex volto della Rai.

“ Sono rimasto male della situazione, della falsità e delle bugie degli altri, poi chiariremo tutto – ha detto il gieffino ad Antonella Elia - . Chiariremo tutto, a costo di sembrare una persona inelegante ”. “ Poi basta! Quando una persona dice: ‘Zequila mi fa schifo’, non va bene! – ha continuato a sfogarsi lui - . Chi lo ha detto? La Volpe in confessionale ”.

La Elia, che non ricordava le parole con cui Adriana si era espressa riguardo Antonio, è tornata a parlare della “one night stand” che i due avrebbero trascorso insieme e, a quel punto, Zequila ha ribadito quanto successo. “ Non una ‘one night’, ma una ‘one pomerig’ ”, ha sottolineato lui, mentre la Elia gli faceva presente che, forse, la Volpe non potrebbe più ammettere il flirt che c’è stato tra loro. “ Ma eravamo giovani – ha precisato Zequila - . Stiamo parlando di 30 anni fa, ero bello come il sole! Ero un ragazzo normale che viveva le sue esperienze...Io non l’avevo nemmeno detto, è stato Andrea a scoprire questa tomba ”.