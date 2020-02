Gf Vip, flirt in passato tra la Volpe e Zequila? "Gentiluomo si, sfigato no"

Si torna a parlare d'amore nella casa del Grande Fratello con Antonio Zequila e con Adriana Volpe. La conduttrice ha ammesso di aver conosciuto in passato Zequila ma ha sempre negato di aver avuto un rapporto amoroso con lui. Adriana Volpe era appena diciottenne, era mora e vantava un fisico invidiabile mentre Zequila era già affermato nello spettacolo.

Antono Zequila, durante l'ultima puntata in diretta di venerdì scorso ha lasciato trapelare che tra loro, invece, ci sarebbe stato qualcosa, tanto che l'uomo ha deciso di nominare la bionda conduttrice. " Sono un gentiluomo e non un bugiardo ", ha motivato la sua nomination, proprio perché Adriana Volpe ha negato la loro relazione. Alfonso Signorini ha voluto approfondire la questione durante la diretta di questa sera, mostrando a entrambi il filmato dei confessionali reciproci. La conduttrice è apparsa molto evasiva nel suo racconto, tanto che Wanda Nara ha voluto chiedere i dettagli della loro relazione. " Sembra che lui abbia fatto cilecca ", ha osato Pupo vedendo le reazioni dei due. Alla domanda specifica di Adriana Volpe " Siamo andati a letto insieme? ”, Antonio Zequila ha risposto con una battuta tra il serio e il faceto: " Non esistono solo i letti, ci sono anche i divani. " Grandi risate in studio, con Adriana Volpe che non ha apprezzato la battuta di Antonio Zequila e ha voluto specificare, per l'ennesima volta, che tra loro non c'è stato nulla.