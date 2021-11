Il bacio e il porno, Arisa senza freni a Ballando

Quella di Arisa è più di una svolta sexy. È una corsa senza freni sul filo della malizia e della sensualità e nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle la cantante lo ha confermato non solo con la danza, ma anche con le parole.

Nella sfida a sorpresa a inizio puntata, Arisa si è lasciata andare alla passione, baciando il suo insegnante di ballo con il quale il feeling è sempre più evidente. Questa volta è stata lei a cedere al trasporto, a sette giorni di distanza da quando Vito Coppola l'aveva sorpresa strappandole un bacio durante un ballo. E siccome non c'è due senza tre, Arisa ha scherzato con la giuria e con Milly mentre in onda andava il replay del contatto: " Ma come faccio a non baciarlo ragazzi? Ormai viene spontaneo, quando ce l'ho vicino un bacino glielo devo dare ".

Al tavolo dei giudici, subito dopo la performance, si è giocato a lungo sulla sensualità messa in campo dalla cantante durante l'esibizione. " Se Sabrina Salerno è la professione della sensualità, tu in un certo senso sei l'amatoriale ", ha ironizzato Selvaggia Lucarelli. Arisa non si è sottratta ai commenti dei giudici e alla domanda di Serena Bortone, ospite della serata, sul desiderio di Rocco Siffredi di averla protagonista di una delle sue pellicole hard, si è mostrata sciolta e disinibita: " Io non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso sia un lavoro come un altro ".

Nonostante la fascia protetta, la cantante e i giurati hanno proseguito la discussione, il tutto mentre Milly Carlucci sbiancava e si copriva il viso in evidente imbarazzo. Arisa ha però proseguito, rispondendo indirettamente al pornoattore: " Quindi nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più erotica e sensuale non avrei nessun problema. Soprattutto perché la televisione generalista è piena di pornografia tra le righe". E quanto la conduttrice fosse in difficoltà, lo ha dichiarato lei stessa poco dopo, quando la discussione ormai aveva preso tutt'altra piega. "Non mi era mai capitato. Però ci sono delle prime volte interessanti ", ha scherzato la Carlucci al centro dello studio, prima di voltare pagina e proseguire con lo show.