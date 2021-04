"Mi fai sesso", "Ci caliamo i pantaloni?" Arisa, Zerbi e De Martino infiammano Amici

Sulla malizia e sul gioco Arisa e Rudy Zerbi hanno impostato l'intera stagione di Amici. Ma nell'ultima puntata dello show di Maria De Filippi i due professori del talent hanno premuto sull'acceleratore e il siparietto si è fatto piccante grazie alla complicità del giurato Stefano De Martino. La padrona di casa ha invitato tutti a calmare i bollenti spiriti, ma ormai la gag era servita.



Da mesi il celebre produttore musicale e la cantante si stuzzicano e si scherniscono a vicenda. Le gag portate in scena durante le prove di Amici e in prima serata divertono il pubblico in studio ed i telespettatori a casa. E loro ne approfittano ogni volta per dar vita a nuovi irriverenti sketch. Lo scorso sabato Rosalba Pippa, vero nome di Arisa, aveva confessato a Maria De Filippi di aver ricevuto messaggi di corteggiamento da Rudy e tra i due non erano mancate battutine e frecciatine sul tema. Un gioco proseguito nell'ultima puntata dello show di Canale 5 e che questa volta ha coinvolto anche Stefano De Martino, che non è riuscito a trattenersi.





Stamattina mi sentivo un po' maschio, un po' femmina... Quindi ho optato per la non scelta

Però con questo baffo da sparviero mi fai un certo se***o, te lo devo dire

Rudy! Per favore

Rudy sono solo le nove e mezza. A mezzanotte che facciamo? Ci caliamo i pantaloni

Arisa ha scelto di presentarsi in studio con un look total black e un vistoso paio di lunghi baffi color corvino. Una scelta, ha chiarito l'artista, nel segno della libertà e dell'estro: "". Impossibile passare inosservata agli occhi di, che ha colto la palla al balzo per scherzare nuovamente con lei: "".Visiti i precedenti Maria De Filippi, in forte imbarazzo, ha frenato il botta e risposta tra i due professori: "". Ma a riaccendere la miccia ci ha pensato Stefano De Martino, oggi giudice del talent, che nelle ultime settimane si è più volte trovato ad essere spettatore delle gag tra Arisa e Zerbi. Sorpreso dalla reazione hot di Rudy alla vista di Arisa, De Martino ha invitato il produttore a calmare i bollenti spiriti, ma a dire il vero ha peggiorato la situazione: "". Un'esternazione che ha infiammato il pubblico in studio e convinto Maria a dare il via alle esibizioni.