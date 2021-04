"Sei un rompipa...", "Offendi i giudici". Rissa ad Amici tra la Pettinelli e Zerbi

Sfida senza esclusione di colpi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli nell'ultima puntata di Amici il Serale. I due insegnanti hanno iniziato a punzecchiarsi sin dalla prima sfida, quella tra i cantanti Aka7even e Sangiovanni, e hanno proseguito a suon di offese e scaramucce per tutta la durata del confronto tra le loro squadre.

La prima serata di Amici si è animata sin da subito con il confronto diretto tra la squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. A poco è servito il gesto ironico della Pettinelli che ha omaggiato Zerbi di una parrucca rossa. La professoressa, nello schierare in campo il rapper Aka7even contro il cantante Sangiovanni, ha subito punzecchiato Zerbi, invitandolo a prestare attenzione alle rime create dal suo allievo proprio in suo onore. A fine esibizione, però, Rudy Zerbi invece di apprezzare la menzione di Aka ha criticato ironicamente la pronuncia inglese del cantante della squadra avversaria, scatenando la reazione scomposta della Pettinelli: " Non capisci niente. Non ti meritavi la sua menzione. Sei solo un rompi****e. Te la potevi evitare sei un buco nell'acqua ".

Non hai niente da dire Anna?

Non hai stile, stai zitto una buona volta

Rudy Zerbi non ha ceduto alla provocazione e ha schierato al centro dello studio di Amici il suo allievo Sangiovanni, che si è esibito con le sue barre sulle note del pezzo "Forever young". Ma a fine esibizione Rudy e Anna sono tornati a scontrarsi. "", ha punzecchiato il produttore musicale, indispettendo la Pettinelli che, seccata, ha replicato: "".ha invitato tutti alla calma, ma la discussione è stata solo rimandata alla fine della sfida. I due insegnanti, infatti, sono tornati ad affrontarsi a viso aperto alla fine della comparata tra Daddy e Aka7even.