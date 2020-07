Nuovi dettagli sul triangolo dell'estate: "Belen ha visto i Whatsapp inequivocabili di Alessia a De Martino"

Emergono nuovi dettagli sul gossip dell'estate, quello del presunto triangolo tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. È di pochi giorni fa la notizia che la showgirl argentina avrebbe scoperto il tradimento di suo marito con Alessia Marcuzzi ma in queste ore il settimanale Oggi è in grado di spiegare anche i presunti dettagli di ciò che sarebbe accaduto durante la quarantena, quando una delle coppie (in apparenza) più belle dello spettacolo sarebbe scoppiata.

Il sito Dagospia ha anticipato un servizio che sarà da domani sul numero in edicola del settimanale, in cui vengono svelati i retroscena dell'affair che sta appassionando gli amanti del gossip. Sono coinvolti personaggi da 90 e questo rende il pettegolezzo ancora più succulento. " Durante il lockdown, Belen stava giocando con Santiago con l'iPad di Stefano. E nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i Whatsapp che Alessia stava mandando all'iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili ", si legge sul settimanale. L'indiscrezione che c'entrasse un iPad era stata lanciata proprio da Dagospia pochi giorni fa e oggi è arrivata la conferma di quello che sembra essere l'inizio della crisi profonda all'interno della coppia.

Nelle scorse settimane, proprio il settimanale Oggi, aveva riferito di una violenta litigata tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez nel mese di aprile, una lite dai toni molto alti che sarebbe stata sentita in tutto il palazzo. Proprio in seguito a quella discussione, Stefano De Martino avrebbe deciso di lasciare Milano per trasferirsi a Napoli, dove da lì a qualche giorno avrebbe iniziato a preparare le registrazioni per Made in Sud. I lettori di buona memoria non avranno problemi nemmeno a ricordare che proprio in quel periodo si vociferava di una presunta crisi anche all'interno della coppia formata da Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Tra loro, poi, tutto sarebbe tornato tranquillo anche se in questi giorni sono tornate alla ribalta le voci di una separazione.