Ashley Graham mostra le smagliature da gravidanza

Ashley Graham ha deciso di pubblicare uno scatto sincero delle sue smagliature, una presenza quasi inevitabile durante la gravidanza e determinate dagli stravolgimenti a cui è sottoposto il corpo. La modella curvy da tempo ha imboccato una strada precisa per quanto riguarda l'esposizione mediatica del suo fisico e delle sue forme, basata sull'onestà e sull'apprezzamento di se stessi. Un raccontarsi in modo onesto e senza filtri, per offrire una testimonianza reale del quotidiano, in particolare per quanto riguarda gli inestetismi e i chili di troppo.

Da poco madre del piccolo Isaac, la donna ha deciso di raccontare attraverso Instagram tutto il percorso della gravidanza, compresi gli stravolgimenti fisici, l'aumento di peso e la presenza degli inestetismi che ne conseguono. Un passaggio normale e del tutto naturale che spesso viene celato, forse per pudore, ma che potrebbe risultare utile a tutte le donne che devono affrontare il percorso fisico imposto dal parto. Non ultime le smagliature, appunto, che Ashley ha voluto immortalare e mostrare via social network, in particolare quelle del ventre.

Questa onestà non è passata inosservata: sono stati tantissimi i fan che hanno elogiato lo scatto apprezzando la spontaneità del gesto. Testimonianze positive, complimenti e affetto non sono mancati alla modella, che così ha potuto ricaricare le energie e l'autostima personale: un sostegno che non dovrebbe mai mancare durante le fasi post parto, proprio quando una neo mamma si sente più sola, stanca e fragile. L'appoccio schietto della modella è di grande aiuto per molte moltissime donne, un cammino intrapreso fin dagli esordi della sua carriera: da modella classica a curvy.

Le immagini di lei con il piccolo Isaac accanto al marito Justin da qualche tempo stanno catturando l'attenzione dei follower, in particolare quelle dedicate alla vita da neo mamma, come ad esempio l'allattamento in pubblico. Ma anche l'utilizzo di slip usa e getta, una presenza fondamentale dopo il parto, utili per la fase di guarigione ma di cui spesso si sa poco o nulla. Come specifica la stessa modella, non sono solo farfalle e arcobaleni, ma anche tanti gli ostacoli e le prove importanti, momenti che è bene condividere per un confronto positivo, per infondere e ricevere sostegno.

