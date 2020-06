Asia Argento contro Morgan: "Abusava di sostanze, l’ho lasciato perché si drogava”

Torna Asia Argento a Live non è la D’Urso per parlare dell’ultima esternazione del suo ex compagno Morgan che l’aveva accusata di picchiarlo di notte. Esternazioni pesanti a cui Asia risponde rimandandole al mittente anzi dicendo: “ Direi genio se non fosse un mentecatto ”.

“ Ma ti pare che io lo picchiavo? E perché avrei dovuto? Prima di tutto io la notte dormo ” risponde Asia all’ennesimo attacco dell’ex compagno. Morgan aveva raccontato inoltre che dopo essere stato lasciato da lei era dimagrito moltissimo colpa sua. Ma lei rispondendo a questa accusa lancia una vera e propria bomba:

“ E’ una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto. A me ormai non mi fa più caldo né freddo. Era dimagrito tanto perché abusava di sostanze per questo io sono andata via insieme a mia figlia”. E a questo proposito Morgan stesso aveva detto che avrebbe voluto disintossicarsi, ma a favore di telecamere, e dopo essere stato lasciato dalla sua ultima ragazza è finita la sua voglia di farlo ”.

La Argento non ha dubbi su questo: “ Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro. Prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa ”. Si parla poi della condanna di Weinstein ed Eleonora Giorgi ringrazia Asia per aver aiutato lei e molte altre donne a riflettere: “ Quando penso che è stato condannato ho i brividi, perché sento che io e tante altre ragazze con la nostra verità abbiamo aiutato tante altre donne a capire in quale tipo di società viviamo e l’abbiamo aiutate ad evolverci ”.