La Argento attacca Claudia Gerini: "Vi dico cosa ha fatto davvero..."

Torna a “Live Non è la D’Urso” Asia Argento dopo la condannato di Harvey Weinstein ed è davvero molto agguerrita. In diretta da casa sua, Asia ha preferito non recarsi in studio, troneggia sul grande schermo sugli opinionisti presenti pronti a farle molte domande.Tra i tanti Vittorio Feltri, che per lei in passato non ha avuto parole molto tenere, così come Giuseppe Cruciani, ma anche Giovanna Rey, l’attrice che come Asia ha subito molestie da parte di Weinstein.

L’incontro diventa subito acceso, soprattutto nei confronti di Vittorio Feltri a cui Asia ricorda, con codice penale alla mano, cosa significa subire violenza. Ma lui si difende dichiarando che non l’ha mai chiamata prostituta (parola per cui è stato querelato dalla Argento ndr) e che ai tempi in cui rilasciò l’intervista a Nadia Toffa non era a conoscenza di tutti i fatti: “ Io non hai mai avuto intenzione di offenderla e non ho mai detto che lei è una prostituta oggi devo dire che la signora Asia Argento ha avuto il merito di aver tolto il coperchio da un pentolone. Io non ce l’ho con lei ”.

Ma Asia non ci sta, anzi contrattacca: " Perché il suo avvocato ha offerto del denaro al mio per annullare la querela nei suoi confronti? " gli dice. " Non so di cosa sta parlando ", risponde Feltri e minaccia di alzarsi e andarsene dalla trasmissione. Entra nella diatriba anche Giuseppe Cruciani che Asia nella querela contro Feltri ha nominato come testimone: “ Perché - chiede Cruciani - lei non ha denunciato Weinstein? ”. “ Mi ha detto che non avrei lavorato più e io ci tenevo alla mia carriera anche se, io all’epoca al contrario di quanto dice Feltri avevo già vinto due David di Donatello ”.

Ma il momento che ha fatto tremare anche Barbara D’Urso è quando viene mandato un servizio in cui si mostrano tutte le persone che sono state contro a Asia Argento, tra cui anche Claudia Gerini. Dallo schermo Asia fa il dito medio, cosa che non sfugge alla conduttrice che le chiede il perché. “ La Gerini stava con Fabrizio Lombardo, pappone di Weinstein, che portava le giovani attrici nella sua camera” dice Asia “Gerini non era ancora fidanzata quando mi è successo ma dopo lei è stata insieme a quel maiale. Lombardi mi ha portato nella stanza di Weinstein. Lui mi disse che sarebbe andato a prendere altre persone che avrebbero dovuto partecipare a questa festa. Dopo mezz’ora Weinstein uscì dal bagno in accappatoio. Io ce l’ho molto con Claudia Gerini che era una mia amica ”