Foto hot della Argento? Finisce male In 3000 decidono di abbandonarla

Se la maggior parte delle influencer degli ultimi tempi guadagnano follower mostrando la perfezione delle proprie grazie, ad Asia Argento è accaduto l’esatto opposto.

L’attrice, che negli ultimi tempi ha deciso di raccontare con ironia la sua quarantena mostrando le giornate in casa tra allenamenti, ricette e momenti di svago in compagnia dei figli alternati a dirette Instagram insieme all’amica di sempre Vera Gemma, ha sorpreso i fan mostrando il suo lato b con tanto di perizoma leopardato rosa.

“ Nella vita ci vuole il cu.., invece io ho avuto solo il ... ”, ha scritto la Argento a corredo di uno scatto che ha fatto strabuzzare gli occhi a molti fan. Grazie agli allenamenti costanti cui si dedica da tempo, Asia ha sfoggiato un lato b da far invidia a molte delle influencer più gettonate su Instagram, eppure il risultato ottenuto dopo quella foto sembra confermare l’esatto opposto.

Tra i follower che hanno mostrato di apprezzare quella foto, ce n’è stato anche qualcuno che ha notato dei difetti. “Asia mi sembra che hai un lato del fondo schiena un po’ più alto”, le ha fatto sapere un internauta, “Nella vita ci vogliono anche un po’ di cervello e dignità”, ha tuonato un hater mentre tanti altri si ergevano in difesa della Argento e della sua bellezza.

Eppure, una foto che, in fondo, non ha nulla di compromettente, pare sia costata ad Asia ben 3 mila follower in meno. A raccontarlo è stata proprio lei che, in una Instagram story, ha commentato con ironia ciò che le è accaduto dopo aver condiviso sui social la foto del suo lato b. “ Assurdo che ho pubblicato una foto del mio cu.. e ho perso 3 mila follower – ha ironizzato lei - . Ma che vuol dire?! ”.

Nonostante la perdita di seguaci dopo uno scatto che, forse, qualcuno ha ritenuto troppo hot per una donna di 44 anni, Asia Argento ha mostrato come la passione e la dedizione per lo sport la abbiano cambiata, non solo nel corpo ma anche nell’animo. Dopo la sparizione dai social, risalente a circa un anno e mezzo fa, l’attrice ritornò ad essere attiva con il suo profilo Instagram mostrandosi radicalmente cambiata e con un corpo tonico da far invidia a tante ragazzine. Lo sport, infatti, la accompagnata in uno dei momenti più bui e, ancora oggi, è suo grande alleato.