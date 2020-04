Diretta bollente tra Asia Argento e Vera Gemma: tutte e due nude

In questa triste e apatica quarantena ci voleva un pizzico di follia, quella di Asia Argento e Vera Gemma che nell’ultima diretta Instagram hanno lasciato tutti a bocca aperta. Non solo per il racconto inedito dell’ultimo incontro che l’attrice ha avuto con il produttore Harvey Weinstein, ma anche per il ballo sexy (con tanto di spogliarello) messo in scena a fine diretta.

La coppia, reduce dalla partecipazione al reality Pechino Express, ha dato appuntamento ai propri fan sui social. Dopo l'uscita di scena improvvisa di Asia dal programma di Costantino della Gherardesca - causa grave infortunio - i seguaci della coppia erano rimasti orfani delle loro beniamine. Quale migliore occasione, dunque, di un collegamento in streaming tra loro? Nella lunga diretta Instagram Vera e Asia si sono lasciate andare a racconti di retroscena vissuti nel programma di Rai Due, ma non sono mancate le sorprese. A fine diretta, infatti, Asia Argento ha improvvisato una live session musicale, che ha letteralmente scatenato Vera Gemma. Tra ammiccamenti e gesti sensuali "Le figlie d’arte", come erano state soprannominate a Pechino Express, si sono lasciate andare a un siparietto bollente con tanto di spogliarello.

Mentre Asia Argento, più "pudica", ha mostrato solo il reggiseno e gli addominali scolpiti, Vera non ha esitato a mettere in mostra le sue grazie, seppure celate da mani e braccia. Durante il ballo la figlia di Giuliano Gemma si è abbassata la parte superiore del vestito aderente e, coprendo il seno con le mani, ha continuato a ballare davanti alle centinaia di follower collegati in streaming. Qualche posizione erotica e una toccatina sensuale e il video è diventato subito virale. Inevitabile la pioggia di like e i commenti "bollenti" - quanto le immagini - per le attrici che, dopo pochi minuti, si sono ricomposte e hanno salutato i loro fan. Dopo settimane di lunga quarantena e isolamento sociale, Asia Argento e Vera Gemma hanno pensato bene di offrire un diversivo piccante ai loro stanchi e annoiati fan (che hanno decisamente gradito lo show).