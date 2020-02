Asia Valente racconta la lite tra Morgan e Bugo, il Gf Vip la censura: violato regolamento

Violato il regolamento del Grande Fratello Vip: Asia Valente, entrata nella Casa da poche ore, ha raccontato agli altri concorrenti della lite tra Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020.

La giovane influencer, dimenticando di non poter informare gli altri inquilini della Casa sui fatti accaduti nel periodo di clausura, ha spiegato (a suo modo) ciò che è accaduto sul palco del Teatro Ariston. “ Ragazzi, a Sanremo è successo un casino assurdo. Praticamente c’era Malgioglio, no Morgan, scusate... – ha iniziato a raccontare, confondendo l’artista del Festival con il paroliere ex concorrente del reality show - . Doveva cantare con un tipo sconosciuto. Morgan è entrato sul palco cantando parole che vanno contro di quello e quello ha lasciato il palco ”.

“ No! Ma davvero! ”, hanno commentato i concorrenti del Grande Fratello Vip incuriositi dai fatti, ma ci ha pensato Paola Di Benedetto a far presente ad Asia di aver violato il regolamento. “Amore, scusami, ma ti hanno detto che potevi dirci qualcosa? Perché... ”, le ha fatto presente la ragazza riportando, così, la Valente sulla “terra”. “ Ah, è vero! ”, ha esclamato la influencer, mentre le telecamere staccavano sull’immagine e censuravano quanto accaduto non appena la ragazza si è resa conto di aver commesso una – forse imperdonabile – gaffe.

Poco dopo aver raccontato il fatto che ha tenuto banco durante la 70esima edizione del Festival della Musica Italiana, Asia è stata chiamata in confessionale dagli autori. Probabilmente avranno sentito l’urgenza di ricordare ancora una volta alla Valente che ciò che accade fuori dalla Casa non può essere in alcun modo raccontato a chi è rinchiuso lì dentro. Da regolamento, infatti, i “vipponi” possono entrare in contatto con il mondo esterno solo durante le dirette del Gf Vip, quando vengono organizzate per loro sorprese o incontri con i parenti dall’esterno.

Asia, tuttavia, non è del tutto estranea alle gaffe televisive: la giovane, infatti, è diventata nota per essere stata smascherata da Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque, quando si finse la ragazza che veniva ricercata da un uomo dopo un incontro fortuito su un tram. In quell'occasione, la sua "popolarità" si concluse con una ramanzina da parte della conduttrice.