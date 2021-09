"Ehm...": il giornalista Rai fa scena muta durante il collegamento

Può capitare anche ai migliori professionisti di bloccarsi. Ma quando succede non è mai un bel momento. Soprattutto se la scena, in diretta tv, viene ripresa e condivisa migliaia di volte sui social network diventando virale. È quello che è successo al giornalista Paolo Mancinelli, inviato di Rai News 24, che durante l'ultimo telegiornale dell'emittente è andato nel panico, finendo per fare scena muta dopo avere farfugliato alcune frasi.

Il giornalista era a Roma, davanti alla sede della nuova compagnia aerea ITA, per aggiornare i telespettatori sugli ultimi sviluppi del braccio di ferro tra sindacati e vertici aziendali sul nuovo contratto di lavoro. Dallo studio la collega ha dato la linea all'inviato, che è apparso subito in difficoltà, quasi disorientato. Lo sguardo insicuro dietro alle telecamere e i continui rimandi agli appunti stretti tra le mani hanno tradito la sua emozione, facendo precipitare rapidamente la situazione. Mancinelli ha iniziato a incespicare con le parole e poi si è bloccato, finendo per fare scena muta.

La regia, accortasi della difficoltà dell'inviato, ha deciso di staccare rientrando in studio, dove la conduttrice ha ringraziato prima di proseguire con il telegiornale. Il video della scena è diventato virale in pochissimo tempo sul web, arrivando addirittura nelle chat di whatsapp. Decine le condivisioni sui Twitter e i commenti ironici sull'accaduto si sono sprecati. In difesa del giornalista, però, si sono schierati i colleghi che, con l'hashtag #Paolosonoio, hanno sostenuto Mancinelli.

L'episodio, che ha visto protagonista il giornalista di Rai News 24, è lontano dalla gaffe e dallo scivolone divertente, hanno sottolineato molti utenti del web. " Un attacco di panico - ha commentato un uomo su Twitter - è un'esperienza che solo chi ha vissuto può capire. Mi fanno ridere gli scivoloni, le cadute, le cose ciniche e cattivissime. Non mi fa ridere il video con Paolo Mancinelli". La viralità del video ha spinto tanti colleghi del mondo della tv a manifestare solidarietà al giornalista su Twitter. Persino l'eclettica e toscanissima cuoca Luisanna Messeri ha voluto dire la sua. "Ma come son tutti bravi quando hanno il culo sul divano? Sono situazioni che possono capitare a chiunque. Siamo stati e siamo tutti Paolo Mancinelli ", ha commentato la Messeri, condividendo il messaggio di una giornalista Rai che sosteneva Mancinelli.