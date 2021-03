La Contessa De Blanck perde un dente da Bonolis

Inatteso fuori programma ad Avanti un Altro, il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornato in onda su Canale 5 con le nuove puntate. Nell'ultima registrazione, che ha visto ospiti alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De Blanck si è resa protagonista di una gag trash, che ha tenuto banco per tutta la puntata e che sarà trasmessa nelle prossime settimane.

Gli ex gieffini dell'ultima edizione del reality di Alfonso Signorini continuano ad essere protagonisti del piccolo schermo. Mentre Tommaso Zorzi si appresta a cominciare la sua avventura all'Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista, altri ex concorrenti sbarcano nei più popolari programmi del palinsesto Mediaset. Tra questi anche Avanti un Altro, dove la contessa De Blanck è stata suo malgrado al centro dell'attenzione perdendo un dente in diretta.

L'indiscrezione è arrivata da Gabriele Parpiglia, che su Giornalettismo ha svelato quanto accaduto nelle scorse ore durante le nuove registrazioni nello studio di Avanti un Altro. La contessa è stata invitata in trasmissione insieme ad altri protagonisti dell'ultimo Gf Vip tra i quali Giacomo Urtis e. Ma una volta entrata in studio avrebbe perso accidentalmente un dente. Non uno finto - precisa Parpiglia - ma un dente vero, che si sarebbe rotto poco prima nel dietro le quinte e che Patrizia De Blanck avrebbe perso dalla bocca all'improvviso davanti alle telecamere.

Un incidente che l'ha messa nel mirino del conduttore, Paolo Bonolis, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di costruire una gag attorno all'incidente della contessa. Dopo le consuete battute di rito, Bonolis ha coinvolto altri ex gieffini nello siparietto comico e la perdita del dente della De Blanck si è trasformata nel filo conduttore di tutta la puntata.

La registrazione di Avanti un Altro andrà in onda in prima serata domenica 28 marzo, primo appuntamento in prime time per il game show di Bonolis e Laurenti e che darà il cambio a Live Non è la d'Urso. Protagonisti della puntata d'eccezione, oltre alla contessa Patrizia De Blanck, saranno Matilde Brandi, Mario Ermito, Giacomo Urtis e Francesco Oppini. Uno show in tutti i sensi che vedrà alternarsi anche opinionisti come Alba Parietti, Antonella Elia, Cristiano Malgioglio, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone, che animeranno la serata tra i giochi e la gara con il montepremi in palio