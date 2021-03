Elettra Lamborghini positiva al Covid salta l'Isola. Zorzi pronto a rimpiazzarla?

Mancano pochi giorni all'inizio ufficiale dell'Isola dei Famosi e il reality di Ilary Blasi perde già pezzi. Dopo il forfait dato da Miss Italia, Carolina Stramare - costretta al ritiro ancor prima di partire per problemi familiari - il programma perde anche l'opinionista di punta, Elettra Lamborghini risultata positiva al coronavirus.

La notizia della positività della cantante è arrivata attraverso il web come un fulmine a ciel sereno. Elettra Lamborghini, dopo aver partecipato alla finale del reality di Rai Due La Caserma, era pronta ad essere una delle protagoniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi al fianco di Iva Zanicchi e della conduttrice Ilary Blasi. Ma è stata costretta a uno stop improvviso dopo aver scoperto di essere positiva al Covid-19. A dare la brutta notizia è stata lei stessa attraverso i suoi canali social dove, dopo aver parlato di quarantena e raccontato di essere costretta a stare in casa isolata, ha svelato di aver cominciato la cura con punture di eparina per combattere il virus. Un brutto colpo per l'Isola a pochi giorni dalla prima puntata.

Elettra Lamborghini dovrà dunque saltare le prime puntate del reality - almeno le prime due se la positività dovesse risolversi in breve tempo - e la poltrona di opinionista non può rimanere vuota. Secondo quanto riportato da Tv Blog la produzione dell'Isola dei Famosi starebbe valutando l'inserimento in corsa di un altro volto famoso. Un sostituto che potrebbe trasformarsi, a seconda del gradimento, in un terzo opinionista fisso e il nome, che circola con insistenza, sarebbe quello di

Il nome del vincitore del Grande Fratello Vip è tra i favoriti, complice anche l'amicizia che lo lega alla Lamborghini. Ma soprattutto gode del grande seguito di pubblico che il giovane influencer è riuscito a ottenere con la partecipazione al Gf Vip. I contatti sarebbero già stati avviati in tempi non sospetti - subito dopo l'uscita dalla Casa di Zorzi - quando la Blasi puntava ad avere Tommaso nella squadra degli opinionisti in studio ma l'accordo era saltato. Ora tutto sarebbe tornato in gioco alla luce del momentaneo forfait della Lamborghini. In alternativa pronti a sbarcare all'Isola per le prime puntate potrebbero essere Pupo o Antonella Elia, reduci dal Grande Fratello Vip.