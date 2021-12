"Pare debbano farlo per forza...". Scoppia la polemica sul Gf

L'ingresso al Grande fratello vip di nuovi concorrenti ha innescato nuove piccanti dinamiche. Nelle ultime ore nella Casa l'ormone è letteralmente impazzito e nuove coppie si stanno formando sotto l'occhio indiscreto delle telecamere. Baci, carezze e notti infuocate sotto le lenzuola non sono passate inosservate al grande pubblico e sui social è esplosa l'ennesima polemica contro alcuni inquilini.

" A voi Beautiful vi spiccia casa ", ha ironizzato Selvaggia Roma, ex gieffina ed ex concorrente di Temptation Island, commentando il post Instagram - condiviso sul profilo ufficiale del reality - in cui Sophie e Alessandro si baciano appassionatamente. Dopo avere rifilato un bel due di picche a Gianmaria, la Codegoni ha puntato subito il neo arrivato Basciano e la passione tra i due è esplosa immediatamente. Del resto Alessandro appena entrato nella casa non aveva fatto mistero di avere "puntato" Soleil, Sophie e Jessica e di essere indeciso tra le tre.

Il feeling tra Sophie e Alessandro ha scatenato una pioggia di critiche e a polemizzare sono stati soprattutto alcuni ex inquilini della casa. Vipponi già passati da Cinecittà, che oggi si divertono a commentare sui social ciò che accade nella Casa. Quando i primi video delle loro effusioni amorose sono iniziati a circolare sul web, Guendalina Canessa ha commentato: " Posso dire?? Che puttanaio.... ". Un giudizio condiviso anche da Filippo Nardi, che ha scelto di commentare il bacio tra Miriana e Biagio: " Quest'anno sembra la sagra del limone o peggio, la sagra della mononucleosi! ". Il tutto quando Nicola, per Miriana, sembra ormai solo un ricordo lontano.