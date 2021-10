"Abbiamo fatto l'amore", "Non ti è piaciuto": imbarazzo a Uomini e Donne

Due settimane di frequentazione e Ida Platano e Marcello sono già ai ferri corti. La coppia ha preso le distanze dopo l'ultima serata trascorsa insieme, nella quale i due sono stati molto intimi. " Siamo stati insieme ", ha confessato la Platano nell'ultima puntata di Uomini e donne, spinta dal desiderio di condividere con Maria e il pubblico le sue sensazioni. Ma la vicinanza fisica tra loro ha solo complicato la relazione, tanto da spingere Marcello a mettere la parola fine alla conoscenza.

Durante il confronto in studio tra la dama e il cavaliere è apparsa subito evidente la loro incompatibilità. " Non ci capiamo ", hanno sentenziato più volte entrambi nel tentativo di chiarire come la loro frequentazione sia andata alla deriva dopo la notte trascorsa insieme. La più colpita dalla situazione creatasi è stata Ida, che si è lasciata coinvolgere dal corteggiamento di Marcello: " Con lui è stato bellissimo. Una conoscenza intensa, mi ha fatto volare e mi sono sentita di andare oltre ". La Platano non ha fatto mistero di avere trascorso la notte in albergo con l'uomo, senza però indugiare sui particolari, svelando invece di avere sentito Marcello frenato e poco convinto: " Lui mi ha fatto stare benissimo, però l'ho capito che non si sentiva di stare con me. Ma lo doveva dire allora. Perché lui quella sera era frenato, c'era qualcosa che non andava ".

Il confronto tra i due si è inevitabilmente acceso e Marcello si è difeso, dicendo che avrebbe preferito maggiore privacy su quello che c'era stato tra loro in hotel: " Vuoi dire che abbiamo fatto l'amore? Dillo. Ti sentivi di raccontarlo ma io no, sono fatto in un modo diverso dal tuo. Avrei gradito vivere questa cosa noi, era successo solo sei ore prima ". Ida non ha lasciato niente al caso, continuando a difendersi: " Dici stop perché non ti è piaciuto che l'ho detto in studio? Ma se tu non volevi neanche l'albergo insieme, mi hai detto no. Mi dovevi dire: 'Ida non mi va, non me la sento'. Tu hai trovato tutte le scuse ".