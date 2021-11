"Non era programmato...": cosa è successo tra Arisa e Coppola

Bacio a sorpresa tra Arisa e Vito Coppola nell'ultima puntata di Ballando con le stelle. Durante l'esibizione della coppia è arrivato un gesto decisamente inatteso: un bacio che non è sfuggito al pubblico da casa, ma che inizialmente i giudici non avevano visto. È stata Arisa, imbarazzata da quanto successo in pista, a svelare l'accaduto una volta giunta davanti al tavolo dei giudici per ricevere il voto.

Il feeeling tra Arisa e il suo insegnante di ballo è cresciuto puntata dopo puntata. Sin dall'inizio della sua avventura a Ballando con le stelle, la cantante non ha nascosto di avere creato un legame speciale con il ballerino napoletano. L'insegnante è riuscito infatti a fare emergere il lato più sexy e sensuale della cantante. Per i giudici la loro intesa nascondeva qualcosa di più e Arisa non ha mai fatto mistero di provare affetto, stima e un particolare interesse per Vito. Ma Coppola non si è mai sbilanciato in merito, almeno fino all'ultima puntata dello show del sabato sera di Rai Uno.

Mentre la coppia si stava esibendo in pista sulle note del celebre brano di Dirty Dancing, il ballerino ha colto di sorpresa la sua compagna, attirandola a sé e baciandola sulla bocca con trasporto. Un bacio tutt'altro che programmato come ha confermato la stessa Arisa una volta arrivata davanti ai giudici per il giudizio finale. " Non avevo programmato quella cosa ", ha esordito Arisa evidentemente scossa e sorpresa da quanto avvenuto poco prima.

In un primo momento, però, né la giuria né Milly Carlucci hanno capito a cosa si riferisse Arisa, visto che dalla loro postazione il bacio - poi mostrato dalla regia nel replay - non si era visto. Dopo le immagini però in studio è scoppiato il caso e l'attenzione si è spostata sul presunto flirt tra i due e non più sul ballo. Incalzata dalla Carlucci, la cantante ha confessato: " È stato bellissimo, non ero preparata". Viste le domande sempre più insistenti da parte dei giudici Arisa ha proseguito: " Siamo entrati in una relazione molto profonda e intima. Una sintonia che di solito non ho con una persona con cui non sto ". La situazione poi è degenerata tra doppi sensi e battutine, ma sui social network la coppia ha trovato consensi e sostenitori.