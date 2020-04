Il bacio saffico di Fernanda Lessa al Gf: "Ho avuto voglia e ho baciato Clizia"

Fernanda Lessa ha fatto un percorso trasparente all'interno della casa del Grande Fratello. La concorrente brasiliana è entrata nel reality e fin da subito ha raccontato il suo percorso di disintossicazione dall'alcol. Ha avuto crolli e momenti difficili e per lei ci sono state anche tantissime litigate all'interno della Casa, dove ha avuto modo di raccontare anche i suoi amori saffici. Fernanda Lessa si è dimostrata una donna libera e liberale e non ha voluto nascondere nulla di sé, anche se questo avrebbe potuto penalizzare il suo percorso.

Nella Casa ha stretto molte amicizie, come quella con Adriana Volpe o con Clizia Incorvaia, ma ha avuto anche accese discussioni con Antonella Elia. Ha movimentato l'edizione più surreale di sempre a causa del coronavirus ed è quasi arrivata in finale, suggellando un cammino sul quale pochi avrebbero scommesso. Uscita dalla Casa, ha dato adito a polemiche per alcune frasi poco eleganti nei confronti di Paola Di Benedetto e per un video nel quale ha simulato il suicidio. Fernanda Lessa è molto attiva sui social, non solo con le dirette insieme ai suoi compagni di avventura ma anche nelle risposte ai suoi tantissimi seguaci. Prima del suo ingresso nella Casa, l'ex modella non aveva un ampio seguito ma la personalità forte dimostrata al Grande Fratello l'ha fatta diventare un personaggio divisivo, molto amato o poco tollerato, senza mezze misure.

Il lato saffico di Fernanda Lessa è stato uno degli argomenti che hanno maggiormente incuriosito i telespettatori. Oggi, la donna è felicemente sposata con Luca Zocchi e ha due bellissimi figli ma in passato non si è sottratta a un amore omosessuale, del quale ha raccontato anche nella Casa. Tuttavia, pare che l'ex modella non si sia limitata a raccontare del suo passato saffico ma abbia anche assecondato una pulsione nei confronti di una sua collega. A svelare il retroscena è stata proprio Fernanda Lessa in uno dei commenti sotto un post condiviso su Instagram, nel quale guarda intensamente Andriana Volpe durante il reality. " Sembra che la volevi baciare sulle labbra, avevi voglia? ", le ha chiesto un utente. Schietta e sincera come sempre, Fernanda Lessa ha risposto spiazzando tutti: " Nella Casa ho avuto voglia e baciato Clizia. "

Fernanda Lessa pratica l'amore libero e non incasellato in strutture predefinite. Probabilmente in un momento di solitudine ha sentito forte la voglia di affetto e si è rifugiata in Clizia Incorvaia, che nella Casa ha subito il fascino di Paolo Ciavarro. Nessuna gelosia da parte del bel biondino ma grande curiosità da parte dei fan per questo racconto hot inaspettato da parte di Fernanda Lessa.