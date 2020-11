Scoppia la "rissa" Conticini-Todaro Il caos dopo la finale di "Ballando"

I riflettori non si sono spenti sull'ultima edizione di Ballando con le stelle. La vittoria è andata all'attore Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando, ma a tenere banco è la feroce polemica scatenatasi tra due dei personaggi più amati di quest'anno. Subito dopo la fine della competizione, infatti, Paolo Conticini e Raimondo Todaro sono finiti a punzecchiarsi (e a litigare) sui social network per colpa dell'amaro (per loro) esito della finale.

L'esito della puntata conclusiva di Ballando con le stelle non è stato affatto scontato. Per molti il favorito era Paolo Conticini, in coppia con Vera Kinnunen. Ma a contendersi la coppa da campioni c'erano anche Daniele Toretto e Elisa Isoardi. Quest'ultima però si è dovuta arrendere al sogno della vittoria scontrandosi nella fase a eliminazione diretta contro Conticini. L'esibizione in pista dell'attore toscano ha raccolto il consenso unanime della giuria tecnica, "condannando" di fatto all'eliminazione Elisa Isoardi. Il nervosismo per la sconfitta è stato evidente sin da subito con la premiazione in un clima "glaciale" e le medaglie gettate a terra dalla coppia in segno di malcontento.

Mi chiedi se ho pagato lo scotto di essermi mostrato serioso e professionale fino alla fine? Io sono stato me stesso senza inventarmi nulla tipo storie d'amore o cose così

Caro Paolo sia io che Elisa abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi...se poi qualcuno pensa che non sia vero non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi....Ascolta le parole fuori onda di Zazzaroni. Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca

A riflettori spenti però qualcuno si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa. Paolo Conticini, ospite di Domenica In, ha commentato con positività il suo secondo posto, ma ha lanciato anche una evidente frecciata alla coppia rivale Isoardi - Todaro: "". Una frase che ha colto nel vivo, che si è sentito chiamato in causa. Sui social network il ballerino ha così risposto a tono all'attore pisano: "".