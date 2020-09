Elisa Isoardi beccata col fidanzato. Raimondo Todaro ha appena lasciato la moglie

Fino a oggi era solo un gossip mormorato tra i corridoi della Rai e le sale prova di Ballando con le stelle, ma adesso il settimanale Chi può confermare che tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi è davvero nato l'amore. La conduttrice, orfana de La prova del cuoco ormai chiusa per sempre, sarà una delle ballerine vip di questa edizione e sarà in coppia proprio con il professionista, volto noto per gli appassionati del programma. Questa edizione di Ballando non è nata sotto la miglior stella. Il programma sarebbe dovuto partire lo scorso marzo ma, a causa del Covid, la sua messa in onda era stata annullata. Ci hanno riprovato ma sempre a causa dell'epidemia il programma è stato spostato di una settimana ma ora tutto sembra essere pronto per partire in grande stile, anche senza pubblico, sabato 19 settembre e c'è una coppia pronta a far parlare di sé.

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto esclusive di Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sul numero che sarà in edicola a partire da domani. I due sono stati ripresi tra una pausa e l'altra, mentre Elisa Isoardi si rilassava e cercava refrigerio all'esterno della sala prove. Sono giorni molto intensi per loro in vista del debutto di sabato e anche se in studio non sarà presente il pubblico, l'emozione è comunque quella dei grandi eventi. Mentre Raimondo tira il fiato qualche minuto, Elisa Isoardi gli si avvicina e, inchinandosi, gli stampa un bacio sulla bocca. È passione tra i due? Difficile, se non impossibile dirlo ora. Sicuramente tra loro è nato un ottimo feeling che non potrà che giovare alla qualità delle loro esibizioni in pista. Per il momento il ballerinonega qualunque coinvolgimento che non sia quello professionale, ma ora che è stato rivelato il loro bacio potrebbe fare marcia indietro.

Elisa Isoardi è single, chiusa la relazione con Matteo Salvini ha frequentato un altro uomo per qualche mese ma da qualche tempo la conduttrice è tornata definitivamente single. Nemmeno Raimondo Todaro è attualmente fidanzato. Dopo la rottura con la collega Francesca Tocca, ballerina professionista del corpo di ballo di Amici, il volto noto di Ballando con le stelle pare non abbia avuto altre relazioni. La sua ex fidanzata pare l'abbia lasciato dopo una sbandata per Valentin, concorrente della passata edizione del programma di Maria De Filippi con il quale pare abbia avuto una brevissima liaison, prima di chiudere anche lui. Ora, Elisa e Raimondo trascorrono lunghe ore insieme in sala prove e non solo, come dimostrano gli scatti che li riprendono a passeggio mano nella mano e se questa intesa dovesse diventare qualcosa di più, sarà difficile per loro nascondere gli sviluppi.