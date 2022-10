Il ballo e la mano sul sedere. Cosa è successo tra Sabrina Ferilli e Belen in diretta

Succede proprio di tutto a Tu si que vales. Se non sono i talenti a mettere in imbarazzo giudici e presentatori, sono questi ultimi a creare situazioni esilaranti, che finiscono per catturare l'attenzione del pubblico. L'ultimo siparietto messo in scena da Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli ha sorpreso così tanto i telespettatori, che il video è diventato virale sul web e i commenti sull'accaduto si sono sprecati.

La trasmissione era in pieno svolgimento e al centro dello studio la giuria aveva appena dato il benvenuto a due orchestre, la prima proveniente da Gatteo Mare e la seconda da Rieti. Così mentre i Fade e i Sogno Mediterraneo stavano riproponendo le musiche da balera, facendo ballare il pubblico, al centro dello studio sono arrivati anche Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez. Quest'ultima, però, ha voluto coinvolgere anche Sabrina Ferilli, che stava assistendo all'esibizione comodamente seduta sulla sua poltrona.

Trascinata in mezzo alla pista dall'argentina, l'attrice romana è stata al gioco e ha ballato insieme alla conduttrice, lasciandosi trascinare dalla musica. Ma mentre le telecamere riprendevano dall'alto musicisti e ballerini, all'occhio attento dei telespettatori non è sfuggita la palpatina che Belen Rodriguez ha dato alla Ferilli, proprio mentre stavano ballando vis a vis. Una danza " da bollino rosso " lo ha definito qualcuno e sui social network, lo spezzone del filmato è diventato virale in brevissimo tempo. La mano di Belen scivolata sul lato b della Ferilli ha decisamente infiammato il web e tra chi ha criticato (" Ormai non sanno più cosa inventarsi per fare parlare ") e chi ha esultato (" Belen e Sabrina hot, finalmente qualcosa di interessanti ") il video è stato uno dei più cliccati e visualizzati.

Il ballo tra Sabrina Ferilli e Belen non è stata, però, l'unica parentesi sexy della serata. Poco dopo sono stati Gerry Scotti e l'attrice a cimentarsi in un balletto sensuale e Sabrina Ferilli non è riuscita a trattenersi neppure con le parole. " È stato un richiamo erotico sessuale, la canzone ci ha trasportati… Ti morderei tutto ", ha detto scherzosamente al conduttore, una volta tornata alla sua postazione di giudice.