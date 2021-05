La foto di Romina che imbarazza Al Bano: cala il gelo?

Al Bano Carrisi compie 78 anni e sui social network è già partita la gara agli auguri virtuali. Prime tra tutti, a contendersi il messaggio più affettuoso, sono state due delle donne più importanti della sua vita: Loredana Lecciso e Romina Power. Ma se il post di dedica pubblicato dalla compagna Loredana è tenero, quello condiviso dall'ex compagna del cantautore sa un po' di gaffe (e per qualcuno di frecciatina).

" Il primo scatto di una giornata speciale. Auguri Al ", ha scritto Loredana Lecciso sulla sua pagina Instagram pubblicando una foto insieme ad Albano, in cui la coppia si mostra affiatata e sorridente. Uno scatto che rivela il feeling tra loro che, nonostante rumor e pettegolezzi, sono ancora insieme dopo quasi vent'anni e due figli. A pochi minuti di distanza, su una altro profilo, quello dell'ex compagna del cantautore di Cellino San Marco, è arrivato un altro affettuoso auguri. " Infiniti Auguri, Albano!! Gli anni passano ... ma chi li conta? ", ha scritto Romina su Instagram.

Per festeggiare Albano,ha deciso di condividere uno scatto recente (in cui l'artista è solo davanti ad una torta) e un'ulteriore immagine in bianco e nero degli anni '70. Una fotografia in cui la Power e l'ex compagno sono insieme felici. Un richiamo alla loro decennale storia d'amore, fatta di matrimonio e ben quattro figli, che ha fatto scatenare i follower più sospettosi. Frecciatina o gaffe? Passato versus presente? Dubbi che oggi stuzzicano solo la curiosità dei fan dell'uno o dell'altra coppia, anche perché Al Bano aveva chiarito le dinamiche interne alla famiglia mesi fa, durante un'intervista.