La guerra tra Romina e Lecciso Al Bano: "Ecco qual è la verità..."

Albano Carrisi non è tipo da gossip, ma questa volta - all'ennesima domanda sulla sua relazione amorosa - ha deciso di mettere in chiaro la questione. Tutta colpa dell'eterno triangolo che lo vede protagonista insieme a Loredana Lecciso, sua compagna, e la ex Romina Carrisi. Intervistato in esclusiva dalla rivista Oggi, il cantante di Cellino San Marco ha così deciso di passare al contrattacco, mettendo i puntini sulle "i" e togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

A far scatenare gli ultimi rumors su un possibile riavvicinamento con l'ex moglie, Romina Power, è stata la poesia che la cantante italoamericana avrebbe voluto dedicare all'ex compagno. Romina avrebbe dovuto leggere i versi da lei composti per l'ex marito durante una delle ultime puntate di Domenica In, ma a seguito delle rimostranze fatte da Albano la dedica era saltata. " Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, visto che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire ", ha chiarito Albano a Oggi.

Albano Carrisi seppur onorato dal gesto della ex non ha gradito la "leggerezza" commessa dalla Power, dalla quale avrebbe preteso maggiore riservatezza: " Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata ". All'ennesima domanda sulla sua vita personale e sentimentale, però, questa volta Albano non si è tirato indietro e ha messo in chiaro come stanno davvero le cose. Tra passato e futuro Albano ha riportato l'attenzione su Loredana Lecciso, il suo presente: " Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo. Chiariamolo una volta per tutte: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto ".